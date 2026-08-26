La Policía Nacional evita que una mujer se precipitara desde un noveno piso en el centro de Zaragoza

Agentes de la Policía Nacional que han evitado que una mujer se lanzara al vacío desde una ventana de un noveno piso en el centro de Zaragoza - POLICÍA NACIONAL

ZARAGOZA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han evitado a primera hora de la tarde del pasado domingo, 23 de agosto, que una mujer se lanzara al vacío desde una ventana de un noveno piso en el centro de Zaragoza.

Una llamada al CIMACC-091 alertaba de las intenciones de una mujer, que se encontraba en un evidente estado de agitación y nerviosismo sentada sobre el alféizar de la ventana a la que varios vecinos intentaban contener verbalmente desde sus viviendas.

Una patrulla de seguridad ciudadana fue comisionada hasta el lugar del suceso en el centro de Zaragoza y mientras uno de los agentes dialogaba con la mujer desde la ventana de un vecino, el otro componente accedía a la vivienda y de forma súbita agarró a la mujer y pudo introducirla en la vivienda sin que ésta pudiera materializar sus intenciones, evitando con su intervención un fatal desenlace.

Los propios agentes solicitaron a través de la sala del CIMACC-091 un recurso sanitario para asistir a la mujer que presentaba un gran estado de agitación y nerviosismo. Una vez atendida en el propio inmueble, los facultativos trasladaron a la señora hasta un centro hospitalario para su valoración.