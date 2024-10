La Policía Nacional instalará este año tres puestos de actualización del DNI Electrónico en Sariñena, Graus y Aínsa

HUESCA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional instalará este año tres puestos de actualización del DNI Electrónico en Sariñena, Graus y Ainsa, además ha aprobado un aumento de plantilla en la Unidad de Documentación y Extranjería de Monzón. Son dos anuncios que ha hecho el comisario jefe provincial del Cuerpo Nacional de Policía de Huesca, Luis Fernando Ascaso, durante su intervención en el acto de celebración del Día de la Policía.

El acto de celebración se ha llevado a cabo en la plaza López Allué de Huesca y durante el mismo se han impuesto varias condecoraciones y se ha hecho entrega de una placa de reconocimiento a policías nacionales jubilados.

Respecto a los puestos de actualización del DNI Electrónico, ha dicho que esto "permitirá a su vecinos y a los de localidades cercanas actualizar sus certificados de identidad electrónica sin tener que desplazarse de sus comarcas".

Ha añadido que la media en la cita previa en la provincia de Huesca para expedición del DNI es de 7 días y la del pasaporte de 12 días. "Las unidades de documentación de Huesca, Jaca, Fraga y Monzón han tramitado este año más de 47.183 documentos entre DNI, pasaportes y tarjetas de identidad de extranjeros, así como 2.146 peticiones de asilo".

El comisario también ha anunciado que se ha aprobado un aumento de plantilla en la Unidad de Documentación y Extranjería de Monzón, por el que próximamente contará con 8 funcionarios y eso "facilitará los trámites a los ciudadanos, reduciendo los tiempos de espera".

La seguridad ha sido un tema que ha copado gran parte de su intervención, destacando que la ciudad de Huesca es la segunda capital de provincia con los niveles de seguridad más altos y la ciudad de Jaca es la ciudad más segura de Aragón.

RETOS

En este punto, ha dicho que "a pesar de los datos aportados por la Secretaría de Estado de Seguridad, que destacan un incremento en los niveles de delincuencia a nivel nacional, se sigue posicionando a Huesca como la segunda capital de provincia más segura de España, con un leve aumento a nivel estadístico en la ciudad".

Ha añadido, que el contar con una tasa de eficiencia del 47,55 por ciento, una de las más altas de España, significa que casi la mitad de los delitos denunciados en la ciudad de Huesca son esclarecidos.

De la ciudad de Jaca, ha destacado que "es el principal centro turístico de la provincia, multiplicando por cinco su población en determinadas épocas del año, y a pesar de ello sigue siendo la ciudad más segura de Aragón, logrando reducir en los últimos 12 meses su índice delincuencial por segundo año consecutivo".

Respecto a la seguridad, el comisario ha apuntado la consideración de trabajarla desde el ámbito multidisciplinar y no sólo policial. Ha dicho que todo lo que se hace "por sí solo no garantiza el mantener los niveles actuales de seguridad". "Considero que debemos ir hacia un tratamiento integral de la seguridad, que abarque tanto a instituciones públicas como privadas y donde se trabaje no sólo un punto de vista policial, sino multidisciplinar".

En la provincia de Huesca, hay 281 policías nacionales, 67 mujeres y 214 hombres destinados en las Comisarías de Huesca, Jaca y Canfranc, en las Unidades de Documentación y Extranjería de Fraga y Monzón y en la Unidad adscrita al Gobierno de Aragón en Huesca.

Los retos actuales pasan por "el aumento de la población en un contexto de sociedad heterogénea y multicultural", al constatar que "la delincuencia está en constante evolución" al igual que la irrupción de una sociedad tecnológica" por lo que el objetivo prioritario sigue siendo la atención al ciudadano.