Los portavoces proponen Hijos Predilectos o Adoptivos de Zaragoza a un empresario, 'Libros que importan', AVT y un CEIP

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Zaragoza. - DANIEL MARCOS - Archivo

ZARAGOZA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Zaragoza ha acordado instruir los expedientes con las propuestas para otorgar las distinciones de la ciudad y las propuestas de los grupos municipales como Hijo Adoptivo al empresario y presidente del Grupo Integra, Carlos Pascual; e Hijos Predilectos a la iniciativa cultural 'Libros que importan', la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Lucía Ruiz; y el CEIP Ramiro Soláns del distrito Oliver.

Tal y como marca el Reglamento de Protocolo Ceremonial, Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Zaragoza, estos expedientes serán después elevados a sesión plenaria para su votación definitiva.

Estas distinciones su suman a la Medalla de Oro de Zaragoza, potestad que compete a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y que la semana pasada anunció que se concedía a Ibercaja, coincidiendo con la celebración del 150 aniversario de la entidad bancaria.

Se trata de la máxima distinción honorífica que concede el Ayuntamiento de Zaragoza y con ella la ciudad quiere reconocer a una entidad que mantiene desde su nacimiento un estrecho vínculo con Zaragoza y que, durante siglo y medio, ha demostrado un especial compromiso con la ciudad y sus habitantes.

La Medalla de Oro de Zaragoza se entregará en la tradicional ceremonia institucional con la que el Ayuntamiento da comienzo a las fiestas del Pilar, antes del Pregón, y donde también se hace entrega de las distinciones de Hijos Predilectos o Adoptivos de la ciudad.

CARLOS PASCUAL LÓPEZ

La propuesta Carlos Pascual López como Hijo Adoptivo surge por su destacada trayectoria profesional y su contribución al desarrollo económico, tecnológico y social de la ciudad. El empresario aragonés y presidente del Grupo Integra nace en Huérmeda (Calatayud) e impulsa en 1986 la empresa Izquierdo Informática, el germen del actual Grupo Integra, que muy pronto traslada su proyecto empresarial a Zaragoza.

Desde entonces, ha desarrollado una de las consultoras tecnológicas de referencia en España, que ha pasado de ser una pequeña empresa de formación e informática a un grupo con presencia nacional, más de 1.000 profesionales y miles de clientes, manteniendo siempre su identidad de empresa familiar aragonesa y un fuerte arraigo a Zaragoza como sede principal y centro de decisión.

En la trayectoria de Carlos Pascual destacan entre otros galardones, el Premio a la Mejor Empresa Familiar de Aragón 2023 y el Premio ADEA a la Trayectoria 2025. Este año 2026, el Grupo Integra ha celebrado su 40 aniversario de una trayectoria vital y profesional que ha mantenido siempre el foco en Zaragoza, en la formación y en la generación de oportunidades vinculadas a la tecnología y al conocimiento.

LIBROS QUE IMPORTAN

La propuesta de 'Libros que importan' como Hijo Predilecto reconoce a este proyecto creado por Atrapavientos que nace en diciembre de 2016 en Zaragoza como un intercambio multitudinario de libros en un espacio público. La iniciativa, que crece cada año y cuenta cada vez con más seguidores, parte de la idea de acercar la lectura a personas de todas las edades y reivindicar el valor de los libros como herramientas de aprendizaje, acompañamiento y transformación personal, creando una cadena de lectura y solidaridad.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha colaborado desde sus inicios y desde 2018 el Ministerio de Cultura y Deporte para en 2019 cruzar el Atlántico y llegar a Ciudad de México. También Atrapavientos, los creadores de la iniciativa, han sido galardonados por el Ministerio de Cultura y Deporte de España con el Premio Nacional de Fomento de la Lectura 2022.

El proyecto 'Libros que importan' invita a las personas a regalar un libro que haya significado algo especial para ellas. Cada ejemplar se entrega acompañado de una dedicatoria en la que quien lo regala explica por qué esa obra es importante y qué le ha aportado. De esta manera, el libro deja de ser únicamente un objeto y se convierte en un mensaje personal, en una recomendación y en una forma de compartir una experiencia. La iniciativa crea así una cadena de lectura y solidaridad.

Recientemente ha impulsado otro intercambio de libros en el Hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza para que los pacientes oncológicos pudieran contar con libros que le acompañaran en sus esperas.

LUCÍA RUIZ GARCÍA

La propuesta de Lucía Ruiz García como Hija Predilecta nace para poner ensalzar a la actual presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), zaragozana de nacimiento, que es una de las voces más firmes y respetadas en la defensa de la memoria, la dignidad y la justicia de quienes han sufrido la violencia terrorista en España.

Ruiz es superviviente del atentado de ETA contra la Casa Cuartel de Zaragoza en 1987 --un ataque que causó once víctimas mortales y decenas de heridos-- y su trayectoria está marcada por una autoridad moral que nace de la experiencia directa del dolor y del compromiso.

Ha impulsado un modelo de trabajo basado en el acompañamiento cercano, la exigencia institucional y la protección del relato veraz frente al olvido o la distorsión. Su labor se centra en garantizar que cada víctima sea atendida de forma integral, que las instituciones cumplan sus obligaciones de reparación y que la sociedad mantenga viva la memoria de quienes sufrieron la violencia terrorista.

Su figura simboliza la fortaleza de quienes, pese a haber sido golpeados por el terrorismo, han decidido convertir su experiencia en un servicio público y representa la voz colectiva de miles de víctimas que reclaman respeto, reconocimiento y verdad.

CEIP RAMIRO SOLÁNS

La propuesta del Colegio de Educación Infantil y Primaria Ramiro Solans como Hijo Predilecto surge del valor de esta escuela que ha transformado el distrito Oliver y ha convertido la educación en una herramienta de justicia social. Se reconoce así una trayectoria ejemplar de transformación educativa, social y comunitaria desarrollada durante décadas.

El Ramiro Soláns representa uno de los mejores ejemplos de cómo la educación pública puede transformar vidas, generar oportunidades y cambiar la realidad de un barrio. Su historia es la de una comunidad educativa que se negó a aceptar que el origen social, la vulnerabilidad económica o la diversidad cultural pudieran determinar el futuro de sus escolares.

El CEIP Ramiro Soláns abrió sus puertas en el curso 1977-1978, vinculado desde sus orígenes a la población obrera del barrio Oliver. Durante décadas, el centro sufrió las consecuencias de la desigualdad social y económica de su entorno y una importante pérdida de matrícula.

A comienzos de los años 2000, la situación era especialmente complicada: el colegio había llegado a convertirse en un centro fuertemente estigmatizado, con unos índices de absentismo, conflictividad y fracaso escolar extraordinariamente elevados. El centro inicia entonces un profundo proceso de transformación bajo el lema: "Vive tu escuela, atrévete a cambiar".

El éxito educativo, que apenas alcanzaba el 5%, ha pasado a situarse actualmente entre el 70 y el 80%, mientras que el absentismo se ha reducido desde el 40% hasta el 4%. La conflictividad, que llegó a afectar gravemente a la convivencia del centro, también se ha reducido de manera radical.

El Ramiro Soláns ha construido un modelo educativo en el que la escuela no se encierra dentro de sus paredes, sino que se abre a las familias, al distrito y a la sociedad.