El PP da un no "razonable" a los Presupuestos, Vox dice que son las cuentas "del hambre"

Cs e IU votan a favor de las cifras globales tras aprobar el consejero Pérez Anadón sus propuestas

ZARAGOZA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de PP y Vox de las Cortes de Aragón han rechazado, este jueves en sesión plenaria, las cifras globales del proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2021, votando en contra de las cifras departamentales, aunque ha habido alguna votación por unanimidad, como las cuentas del Parlamento. El PP ha dado un no "razonable y razonado" y Vox ha dicho que son los Presupuestos "del hambre".

La diputada del PP, Carmen Susín, ha afirmado que estos Presupuestos "no resuelven ninguno de los problemas que tiene hoy Aragón a pesar del incremento de gasto", recalcando que "gestionas más dinero no es sinónimo de éxito si no se gestiona bien" y ha avisado de que el proyecto de ley "no está alineado con las medidas recogidas en la Estrategia de Recuperación".

"Usted quería unanimidad a cambio de nada", ha espetado Susín al consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, afirmando que "un Presupuesto no se negocia en un día ni a través del debate de enmiendas", lamentando que el presidente, Javier Lambán, no ha llamado al PP para debatir el proyecto de ley.

Ha dejado claro que "lealtad no es acatamiento" para afirmar que "la lealtad del PP es con los aragoneses, no con el acatamiento que nos exige este cuatripartito para silenciarnos ante un Presupuesto que hipoteca a las futuras generaciones y apenas resuelve los grandes problemas de las generaciones que hoy están sufriendo esta crisis", ante lo que el PP "no puede ni debe mirar para otro lado".

Susín ha advertido de que "nos van a llevar a una deuda de 10.000 millones sin solucionar ningún problema, ni de los antiguos ni de los nuevos". Ha abogado por apoyar a las familias que no reciben el IAI solicitado y a los trabajadores que tardan 90 días en cobrar su ERTE, lamentando que "miles de hosteleros, camareros y artistas hoy ya no tienen de qué vivir y no han visto ni un euro de los Presupuestos de 2020, y asisten escépticos e incluso indignados a la lluvia de millones que han estado prometiendo esta semana".

La diputada del PP ha preguntado dónde estaba el PSOE cuando dejó, en 2011, España "al borde de la quiebra y la intervención", respondiendo que "estaban detrás de una pancarta después de congelar las pensiones y bajar el sueldo a los funcionarios".

A su juicio, el Presupuesto parte de premisas falsas, como el "optimista" escenario del cuadro macroeconómico, así como los ingresos tributarios que "no van a llegar" porque "muchos que han bajado la persiana no la van a poder levantar", y además "no veremos hasta el otoño" los fondos React-EU. "Ojalá Pedro Sánchez no nos la vuelva a jugar a los aragoneses".

"Aragón necesita Presupuestos, pero no estos", ha proclamado Susín, quien ha criticado, por escasas, las cuantías para becas y para la lucha contra el cambio climático, también para infraestructuras educativas.

PRESUPUESTOS "DEL HAMBRE"

El portavoz de Vox, Santiago Morón, ha dicho que estos son los Presupuestos "del hambre y la pobreza", criticando la gestión "irresponsable y nefasta" del Gobierno del cuatripartito.

Las cifras y prioridades del proyecto de ley "harán que se reduzca la clase media a límites desconocidos y que los autónomos vayan desapareciendo poco a poco", ha continuado Morón, para quien el Ejecutivo solo pretende "incrementar el sector público hasta convertirlo en la ventanilla única de las nóminas, con más paro e impuestos y menos autonomía personal", añadiendo que "la esencia marxista, que no social, es que miles de aragoneses dependan de sus ayudas, ingresos mínimos y subvenciones".

También ha dicho que PSOE, Podemos y CHA "son ideológicamente lo mismo desde la llegada de Sánchez" y que a este grupo se ha añadido el PAR, "los que nunca faltan en los sillones".

Morón ha avisado del progresivo crecimiento de los datos del paro y de que el Presupeusto de la UE, donde se incuyen los Fondos Next Generation, ha sido vetado esta semana por Polonia y Hungría, tras lo que ha considerado que no es responsable cuadrar las cuentas de Aragón con los mismos.

Por otra parte, el portavoz de Vox ha defendido la salida de este partido del acuerdo para la Estrategia de Recuperación al afirmar que su papel es parlamentario y que no se debatió en la cámara pese al "truco" de firmarla en el Palacio de La Aljafería, añadiendo que "el tiempo pondrá a cada uno en su sitio". "No nos arrepentimos de no haber participado en esa escenografía".

LÍNEAS NARANJAS

Desde Cs, José Luis Saz ha indicado que se han introducido las "líneas naranjas" en el Presupuesto, aseverando que este partido va a tomar "una decisión excepcional" y apoyar los Presupuestos, tras lo que ha indicado que "las cifras acompañan y hay una oportunidad histórica de afrontar un déficit estructural si sabemos gestionar los fondos React-EU".

Ha destacado la protección de la enseñanza concertada con sus enmiendas y el apoyo al fomento empresarial, así como el rechazo a un nuevo "plan E", al tiempo que se apuesta por eliminar las trabas burocráticas.

Saz ha afirmado que Europa "ha excretado a los populismos de la gestión" comunitaria y ha defendido el liberalismo social, rehusando "rivalizar en ideología" con Vox, tras lo que ha apoyado la búsqueda del consenso y la moderación.

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha apostado por reforzar las "palancas" de la sanidad y la educación públicas, junto con los servicios sociales y ha urgido a intervenir en sectores como el farmacéutico, vivienda y energía. Ha condicionado su apoyo a los Presupuestos a que el Gobierno admita sus propuestas, obteniendo el sí de Pérez Anadón.

LIDERAZGO

El diputado del PSOE, Óscar Galeano ha destacado la apuesta por los servicios públicos y el crecimiento sostenible, contenidos en los Presupuestos, añadiendo que el Gobierno está "asumiendo el liderazgo" socioeconómico, tras lo que ha animado a "crear confianza" en la economía, las instituciones y la sociedad.

Desde Podemos, Marta Prades ha resaltado "la búsqueda de la unidad y el consenso" en torno al fortalecimiento de los servicios públicos y el blindaje del estado del bienestar. "Estas cuentas representan la recuperación de lo público frente a las tres derechas donde gobiernan".

La diputada de CHA, Carmen Martínez, ha resaltado que todos los partidos, excepto Vox, apoyan la Estrategia y ha asegurado que extender el consenso fuera de las Cortes "es un acierto, no un error". Ha destacado el aumento de las partidas para políticas sociales.

El portavoz del PAR, Jesús Guerrero, ha referido que en los Presupuestos "se ven representadas todas las sensibilidades que tenemos en nuestro territorio" y que "se está intentando dar soluciones a los problemas", indicando que en Aragón se ha cogido "el toro por los cuernos" implementando las medidas de la Estrategia.