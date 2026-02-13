El PP llevará la condena de las críticas de Óscar López a Lambán a la Diputación de Zaragoza y al Ayuntamiento de Ejea

ZARAGOZA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP registrará sendas mociones en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) y en el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros para condenar las declaraciones del ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, en las que achacaba el mal resultado del PSOE aragonés en las autonómicas del pasado 8 de febrero al expresidente Javier Lambán, quien gobernó estas dos instituciones.

En concreto, López aseguró, en una entrevista en RNE, que el PSOE no hizo oposición al popular Jorge Azcón durante los casi dos años en los que Lambán, fallecido en agosto de 2025, siguió al frente del partido. Estas declaraciones han levantado numerosas críticas entre los propios socialistas aragonesas, que ha zanjado la secretaria general, Pilar Alegría, quien ha salido en defensa del expresidente, considerando que "señalar responsables de los resultados es un error".

"No hay justificación para dañar la memoria de alguien ya fallecido, dentro de las luchas internas del PSOE", ha expresado el presidente provincial de los populares zaragozanos, Ramón Celma, quien ha recordado que las etapas del expresidente al frente de la DPZ y del Consistorio ejeano "marcaron una carreras pública al servicio de los aragoneses". "Por encima de que se pueda tener una visión política distinta, Lambán fue un político totalmente entregado a su tierra".

En palabras de Celma, "los problemas internos del PSOE están alcanzando extremos intolerables y sin límites", afirmando además que "una cosa es el debate político interno y otra muy distinta cruzar líneas que no deberían cruzarse nunca".

El presidente provincial del PP ha subrayado que Aragón merece respeto y que "un ministro del Gobierno de España no puede atacar a un presidente de la DGA, de la DPZ y alcalde de Ejea de esa manera y más cuando ya no puede defenderse".

Las mociones que presentarán los populares plantearán que tanto la institución provincial como el Ayuntamiento de Ejea expresen su rechazo a este tipo de declaraciones y defiendan "un clima político basado en el respeto".