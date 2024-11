PP y VOX aprueban la modificación de PGOU de ampliación del Parque de Atracciones, que el PSOe y ZeC rechazan

ZARAGOZA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado, con carácter inicial, la modificación aislada del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para reajustar los límites del Parque de Atracciones, que ha contado con el voto a favor del PP y VOX y el rechazo del PSOE y ZeC.

El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha explicado que con esta aprobación se genera el marco general para cuando se tenga el proyecto específico. Se ha mostrado convencido de que todos los grupos comparten el respeto al pinar de Torrero y ha pedido tranquilidad porque habrá tiempo para presentar propuestas cuando se conozca el proyecto.

Serrano ha relatado que la ampliación del Parque de Atracciones a 154.556 metros cuadrados, son 41.679 metros cuadrados más de los actuales y tiene 23.317 metros cuadrados que son estacionamientos que no se modifican y "no se tala un solo árbol, solo se hace cambio de calificación y en las zonas de circulación se crean accesos y viarios". Ha explicado que la asignación de superficie del Parque de Atracciones que se recoge en el PGOU de 2001, con la ampliación será de 3.954 metros cuadrados para que el concesionario tenga la obligación de conservarlos y ha pedido que "nadie saque conclusiones erróneas".

El concejal del grupo municipal de ZeC, Suso Domínguez, ha asegurado que supondrá talar más de 2.000 árboles y ha criticado las políticas de medioambientales del equipo de gobierno que ha calificado de "pura literatura".

"NO SE TALA NI UN ÁRBOL"

El portavoz de VOX, Julio Calvo, ha avanzado el voto a favor porque "no hay contraindicación" y el Parque de Atracciones pasa de 11 hectáreas a poco más de 15. Ha estimado que si no se hace esta modificación aislada del PGOU puede ser que la licitación quede desierta. El problema no es la ampliación, sino la inversión que exija.

El concejal del grupo municipal del PSOE, Horacio Royo, ha afeado que los miembros del Gobierno de la ciudad "son despóticos y opacos que solo sirven a intereses particulares y al que las leyes no sirven para nada".

Serrano ha replicado a VOX que el estudio económico financiero de la explotación del Parque de Atracciones se ha licitado y el plazo vence este viernes. "No se tala un solo árbol, sino que una parte se incorpora al Parque de Atracciones y el concesionario tendrá la obligación de mantener", le ha dicho al concejal de ZeC.

Al PSOE le ha contestado que "ha elegido mal día" para hablar de respeto a los vecinos porque en Movera los socialistas fueron a unas elecciones "faltando a la verdad". Ha informado de que la instalación de energía fotovoltaica del parque 'Clarita' en este barrio rural que no tiene licencia municipal y el Gobierno de la ciudad lo va a recurrir, mientras que, mediante decreto del presidente de la DPZ, José Antonio Sánchez Quero, "se ha autorizado ocupación de los caminos para hacer la instalación". "Esta es la credibilidad del PSOE", ha zanjado.