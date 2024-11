PP y VOX exigen, con la ausencia de PSOE y ZeC la "inmediata dimisión" del Gobierno de España y convocar elecciones

ZARAGOZA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado por unanimidad --con los votos a favor del PP y VOX, ya que los concejales del PSOE y ZeC no han asistido a la sesión plenaria-- la "inmediata dimisión en bloque" del Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones generales.

El texto de la moción, añade que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza expresa su "total repulsa" a la "degradación institucional promovida desde el Gobierno de la Nación", que "amenaza" con romper la unidad y la igualdad de los españoles y quebrar el Estado de derecho.

El tercer y último apartado de la moción de VOX muestra el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza a todos los servidores públicos que "a pesar de la persecución, el señalamiento y las presiones, trabajan por esclarecer y perseguir los delitos de corrupción en que están involucrados los miembros del Gobierno y de su entorno personal y familiar".

"TRAYECTORIA DEL PERSONAJE"

El portavoz del grupo municipal de VOX, Julio Calvo, ha explicado que la moción se había registrado el pasado 18 de octubre, y tras rechazar las posibles criticas de oportunismo que pudiera recibir ha dicho que la mantiene porque es "ineludible pedir la dimisión de Sánchez".

Al respecto, ha aludido a la "trayectoria del personaje" con promesas "incumplidas" de todo tipo como no hacer indultos, no conceder la amnistía, no pactar con Bildu o no tener un trato de favor a ninguna autonomía, entre otras, y ha hecho "todo lo contrario".

A ello se suma la "corrupción que conocemos y todo lo acontecido desde el 30 de octubre" como la convalidación en el Congreso de los Diputados, el pasado miércoles, del decreto ley que modifica la composición del Consejo de Administración de RTVE. Para Julio Calvo, la frase que "debería ser el epitafio político" de Sánchez es: "Si necesitan ayuda que la pidan".

El consejero municipal de Presidencia y portavoz del grupo municipal del PP, Ángel Lorén, se ha sumado al dolor que sufren las familias afectadas por la DANA y ha calificado de "anomalía" que minutos antes del pleno se anuncie por dos grupos municipales la ausencia de sus concejales.

Ha considerado que tanto el PSOE como ZeC deberán dar explicaciones de esta decisión. ZeC ha retirado todas sus mociones del pleno de este lunes; el PSOE no las ha retirado, pero al no acudir los concejales han decaído. Por su parte, el PP también ha decidido retirar sus mociones y VOX solo ha querido debatir esta que se ha aprobado.

Los grupos municipales del PSOE y ZeC se ha negado a celebrar el pleno al argumentar que había que tener "comprensión y altura de miras" para "impulsar la colaboración en la tragedia de la DANA, ha expuesto la portavoz del grupo municipal de ZeC; y porque "no toca ahora" y "si queremos solidarizarnos se haga desde todos los ámbitos y no confrontar", ha añadido la portavoz del grupo municipal socialista, Lola Ranera, para añadir que no hay ningún expediente de gestión que no pueda esperar una semana.

TRABAJAR POR LOS DAMNIFICADOS

"Se debe dar ejemplo a la ciudadanía y tras tres días de luto hay que seguir trabajando, como ha hecho el Ayuntamiento de Zaragoza con todos los operativos desplegados en la zona de la DANA". A su parecer, se debe seguir trabajando en la gestión del Ayuntamiento y en la ayuda a los damnificados del Levante.

"Nuestra opinión sobre Sánchez --ha dicho Lorén-- es conocida y se ha explicado en el pleno varias veces y en el PP comparte de fondo los motivos de la moción, aunque entendemos que el debate no procede hoy para la ciudadanía y no continuamos con la intervención".

Tras la votación, la alcaldesa ha dado por terminada la sesión plenaria para añadir que desde el Ayuntamiento de Zaragoza "seguimos trabajando para hacer llegar nuestra ayuda a los damnificados por la DANA".