El presidente del Gobierno de Aragón elogia la colaboración entre administraciones ante los incendios forestales

1106126.1.260.149.20260722133600 La minsitra de Transición Ecológica, Sara Aageseny el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en la visita al incendio de Orés (Zaragoza) - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha elogiado la colaboración entre administraciones para sofocar los incendios forestales que se han producido este verano y algunos de ellos siguen activos en las tres provincias de la comunidad autónoma.

"Creo que ya ha habido un antes y un después", ha estimado en referencia a que "son mayores" los medios que provienen de otras comunidades autónomas para apagar las llamas.

"Durante estos días he hablado con numerosos presidentes de comunidades autónomas vecinas o no tan vecinas", ha contado Azcón al detallar que se ha 'whatsappeado' con la presidenta de Navarra, Maria Chivite; el presidente de Cataluña, Salvador Illa; el presidente de Murcia, Fernando López Miras o con el presidente de Andalucía, José Manuel Moreno Bonilla, para pedir medios.

"La realidad es que la colaboración que hoy mantenemos tanto con la Administración General del Estado, como con la UME, como con los medios de otras comunidades autónomas, sinceramente, es muy superior a la que se venía teniendo. No es que quiera criticar, pero creo que hemos aumentado la colaboración con otras comunidades autónomas de una forma objetiva y tendremos la oportunidad de verlo", ha dicho.

Como ejemplo ha señalado que en el incendio forestal de Ejulve (Teruel) ha acudido un helicóptero de Murcia, con su brigada correspondiente; también medios aéreos de Cataluña, y en el incendio forestal de Plan (Huesca) hay también dotaciones que han venido desde Andalucía.

"Son ayudas para luchar contra el fuego que tienen que ver con la coordinación directa", ha sintetizado para añadir que también ha conversado estos días con la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y en concreto, la visita que hizo al incendio forestal de Orés (Zaragoza) el pasado viernes "fue como consecuencia de una llamada del día anterior con ella".

"El día anterior llamé a la ministra para agradecerle los medios que el ministerio estaba destinando a nuestra comunidad autónoma para apagar los fuegos. Al día siguiente la ministra y vicepresidenta vino a nuestra comunidad autónoma y yo creo que eso ha mejorado mucho. El antes y el después se ha producido", ha enfatizado.

Asimismo, Azcón ha informado de que desde Aragón buscan medios adicionales de extinción de incendios, que abarcan no solamente a empresas aeronáuticas, sino que han iniciado conversaciones con las regiones vecinas francesas para conocer cuáles son los medios aéreos que tienen a su disposición, pero no es sencillo", ha reconocido.