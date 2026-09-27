El PSOE califica de "escaparate electoral del PP" la jornada sobre el Cantábrico-Mediterráneo del próximo martes

La vicesecretaria del PSOE Teruel, María Ariño. - PSOE

ZARAGOZA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha criticado el carácter "eminentemente político" y la "falta de pluralidad" de la jornada sobre el Corredor Cantábrico Mediterráneo que ha organizado el Gobierno de Aragón el próximo martes 29 de septiembre, calificándolo como un "escaparate electoral del PP" y señalando "manipulación e instrumentalización" de una "reivindicación de todos los turolenses".

"Las instituciones son de todos, no del partido que las gobierna. Una reivindicación tan importante para Teruel y Aragón debería servir para sumar, para trabajar juntos y para avanzar, no para hacerse una foto política", ha afirmado la vicesecretaria general y portavoz del PSOE Teruel y portavoz adjunta en las Cortes de Aragón, María Ariño, señalando que en el programa de la jornada "encontramos mayoritariamente a cargos políticos del PP".

En este sentido, y augurando "un concilio contra el Gobierno de España pagado con el dinero de todos los aragoneses", ha recordado que la demanda popular del Corredor Cantábrico-Mediterráneo sigue viva pese, precisamente, "a la paralización y el olvido consciente que sufrió el proyecto durante el Gobierno de Mariano Rajoy".

"¿Alguien hablará de eso este martes?", se ha preguntado Ariño. Para la también portavoz del Partido Socialista en la provincia de Teruel, el futuro del Corredor ferroviario con doble vía y alta capacidad "necesita colaboración entre instituciones, rigor y trabajo", lamentando que una jornada de estas características no se haya diseñado desde un punto de vista "más técnico".

Así, ha señalado que incluso en la mesa que parece menos política en la programación, la dedicada a "puertos, plataformas logísticas y multimodalidad", también intervienen profesionales elegidos discrecionalmente por gobiernos del Partido Popular e incluso militantes activos con un pasado muy marcado. Es el caso del presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón Rubén Ibáñez Bordonau, que ha sido portavoz de economía del PP en las Cortes valencianas y vicepresidente de la Diputación, ha precisado.

CASTELLÓN Y HUESCA

Ariño ha destacado, además, que la ciudad y el puerto de Castellón ni siquiera se encuentran en el trazado del Corredor Cantábrico Mediterráneo, al igual que la ciudad de Huesca, lo que no ha impedido que su alcaldesa --Lorena Orduna-- participe en una ponencia junto a las primeras ediles de Teruel y de Zaragoza, "en busca de una foto muy del gusto del Partido Popular".

De hecho, la portavoz socialista ha recordado que Lorena Orduna ya estuvo en el acto "propagandístico" de presentación en Madrid de las alegaciones del Gobierno de Aragón al estudio informativo Teruel-Sagunto.

"Una escenificación del PP para los medios de comunicación que, intuimos, también tuvo un coste para las arcas públicas", ha observado. Los populares "se han inventado" incluso un ramal del Corredor hacia Soria para, según ha reprobado la vicesecretaria del PSOE Teruel, justificar la presencia del presidente del Gobierno de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

"Conmino a consultar todos los planos y esquemas históricos del trazado, comprobarán que nunca estuvo ese ramal, inventado por los populares en otro acto sobre el Corredor Cantábrico Mediterráno que tuvo lugar en marzo de 2024 en Logroño, posiblemente con el único fin de juntar al mayor número posible de cargos públicos del PP", ha manifestado.

María Ariño ha apuntado que el PP y el Gobierno de Aragón, en este y en otros temas fundamentales para el desarrollo de la provincia, "parecen siempre más preocupados por la foto política y en la búsqueda del enfrentamiento con el Gobierno de España que por avanzar con soluciones y propuestas reales a las reivindicaciones necesarias para Teruel y Aragón".