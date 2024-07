El PSOE critica el "ataque" de Chueca a los cursos de hostelería del IMEFEZ y Zaragoza Dinámica

ZARAGOZA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Guillermo Ortiz, ha lamentado el "ataque" del Gobierno de la ciudad, encabezado por la alcadesa, Natalia Chueca, hacia los cursos de hostelería del IMEFEZ y Zaragoza Dinámica, "dedicándose a externalizarnos en vez de mejorarlos y modificarlos para adecuarse a la realidad".

En la Comisión de Economía de esta semana, Ortiz ha criticado que, desde que gobierna el PP, el IMEFEZ ha estado sometido a varios recortes "porque nunca se lo han creído".

En concreto, ha dicho, se han reducido varios contratos de 11 a 9 meses poniendo en peligro la continuidad de varios cursos, muchos de ellos además eliminados; no se ha recurrido a las bolsas de personal contratando falsos autónomos; se han "cargado" escuelas taller que, "además de un modelo educativo son un modelo de seguridad y de rehabilitación patrimonial"; y han recortado más de un millón de euros en los últimos presupuestos, han indicado desde el Grupo Municipal Socialista.

El edil socialista ha afeado al Gobierno de Zaragoza haber admitido que estos cursos "no son atractivos". "¿Qué les están diciendo a los alumnos que van a los cursos de técnicas de servicios de alimentos y bebidas en barra y mesa, a los de operaciones básicas de restaurante de bar o a los de cocina? ¿Que los abandonen? ¿Que no sirve para nada porque no es lo que piden los hosteleros?", ha lamentado Ortiz.

Todos estos cursos están destinados a personas desempleadas independientemente de su edad y "se les está mandando el mensaje de que actualmente no va a tener una inserción social adecuada porque no se ajusta a la demanda", ha señalado Ortiz, que ha considerado que "si desde la gestión pública no somos capaces de lograr una mayor inserción, se llega a crear un modelo que es el de alumnos de primera y de segunda, dependiendo del itinerario que escojan".

En este sentido, ha incidido en que "cuando no se justifican las decisiones ni por modelo productivo ni por baja inserción de la oferta interna, ni se justifica una falta de transparencia en la selección del alumnado, puede darse a entender que en el futuro estemos ante casos de segregación ocupacional entre los alumnos, generando alumnos de primera y segunda. Estamos ante una decisión del Gobierno del PP que genera de todo menos igualdad de oportunidades".

FORMACIÓN EN ZARAGOZA

Por último, el concejal socialista ha ensalzado los cursos de formación que se realizan en Zaragoza desde la Fundación Picarral y la Escuela de Hostelería TOPI, orientada a jóvenes entre 16 y 25 años y con orientación al acceso al mundo laboral con una adecuada continuidad en sus estudios.

Una escuela que lleva trabajando desde 1989 y que ha conseguido una inserción del 90 por ciento, ha apuntado, tras lo que ha planteado: "¿También tienen el mensaje de que no se adecúa la formación que reciben a la inserción y que hay que dar pasos en otra dirección? El Gobierno de Chueca tiene que recapacitar", ha finalizado.