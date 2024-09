El PSOE critica que el consistorio de Teruel no haya pedido ayuda al Gobierno de Aragón por el derrumbe de San Francisco

TERUEL, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Teruel ha criticado que el equipo de gobierno del PP y, concretamente, la alcaldesa Emma Buj, nunca ha llegado a ponerse oficialmente en contacto con el Gobierno de Aragón para articular algún tipo de colaboración o ayudas a los damnificados por el derrumbe del edificio 21 de la calle San Francisco, "desoyendo las reclamaciones vecinales y desatendiendo sus responsabilidades", ha lamentado.

Así se desprende de la contestación a una pregunta escrita realizada por el diputado turolense del PSOE en las Cortes de Aragón, Ángel Peralta, al consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López.

La iniciativa pretendía conocer las líneas de colaboración existentes entre el Gobierno de la Comunidad y el Ayuntamiento tras el desescombro el solar y la calle San Francisco y, en su respuesta, el consejero confirmó que que el consistorio no ha contactado con el Ejecutivo autonómico.

El portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Teruel, José Guillén, ha señalado que en el pleno de abril preguntaron a la alcaldesa sobre este misma cuestión "y nos contestó que estaba en conversaciones para que el Gobierno de Aragón prestara algún tipo de ayuda a los afectados". Por ello, ha mostrado su extrañeza porque "seis meses después el propio consejero diga que está a la espera del Ayuntamiento de Teruel".

"Esto genera un desconcierto, no solamente entre los vecinos afectados como en el resto de la ciudadanía que no sabemos a quien creer, si a la alcaldesa en el mes de abril o al consejero de Fomento en septiembre. No sabemos si se han solicitado ayudas, qué ayudas se han solicitado, si ha habido o no ha habido conversaciones. Esto es un desconcierto que merece ser explicado tanto por uno como por otro", ha dicho Guillén.

Literalmente, la respuesta firmada por López a la pregunta del diputado socialista dice que el Gobierno de Aragón "está a la espera de que el Ayuntamiento de Teruel plantee las cuestiones que consideren necesarias para dar respuesta, mediante la colaboración entre las instituciones, a los acontecimientos derivados del derrumbe de la calle San Francisco".

La pregunta escrita responde a una comparecencia previa del consejero en la sesión plenaria de principios de abril en las Cortes de Aragón. Allí, ante una pregunta directa del diputado Ángel Peralta sobre si se iban a articular ayudas para los damnificados del derrumben la calle San Francisco, contestó apelando a la autonomía municipal, relacionando cualquier actuación con las peticiones que recibiera desde el consistorio.

"El Gobierno de Aragón adoptará todas aquellas medidas que, respetando la autonomía municipal y de la mano del Ayuntamiento de Teruel, pueda facilitar soluciones, si se dan las circunstancias oportunas, a los afectados del derrumbe", dijo entonces literalmente Octavio López asegurando posteriormente que ya estaba hablando con la alcaldesa Buj.

"Una afirmación de la que se desdice en la contestación escrita, porque hablar sin concretar medidas, no es hablar como necesitan los vecinos", ha afeado el portavoz socialista en el consistorio.

"Lamentamos que las peticiones nunca hayan llegado desde el Ayuntamiento, lo que demuestra o que no hablan con los afectados o que no les importa lo que digan. Lo que está claro es que la intervención del Ayuntamiento es un factor importante para que los vecinos de la zona reciban ayudas del Gobierno de Aragón y el equipo de gobierno ha renunciado a ejercer esa intermediación", ha reprochado.

EL PSOE RECUERDA SU INICIATIVA RECHAZADA EN LAS CORTES

Guillén ha recordado también que, a raíz de las reivindicaciones de los propios vecinos solicitando ayudas del Gobierno de Aragón, el PSOE presentó una proposición no de ley en este sentido que fue debatida en el pleno las Cortes de Aragón y que fue rechazada por PP, Vox y PAR "con el argumento de que esas ayudas se iban a ofrecer".

Concretamente, ha dicho, fue la diputada del PP por la provincia de Teruel Ana Marín quien justificó el "no" en las Cortes de Aragón asegurando "de forma "meridianamente clara", tal como dijo ella misma, que el Gobierno de Jorge Azcón iba ayudar a las familias damnificadas. Pero no ha pasado ni tiene pinta de que pase".