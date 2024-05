El PSOE pide el cese del responsable de selección del TACPA por elegir a un vocal que "incumple los requisitos"

ZARAGOZA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha pedido hoy el cese del personal que seleccionó al vocal del Tribunal de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) después de que en la convocatoria púbica eligieran a una persona que no reunía los requisitos exigidos. De hecho, el pasado 8 de febrero el Boletín Oficial de Aragón llegó a publicar el nombramiento, con un decreto fechado el 3 de abril.

"Estamos ante una chapuza más en la política de selección de personal del Gobierno de Azcón. Lamentablemente, los procesos que están llevando a cabo distan mucho de ser ejemplares. De hecho, se saltan las normas y la legislación vigente sin ningún tipo de escrúpulos y, menos mal que la portavoz del Gobierno, Mar Vaquero, decía que iban a ser modélicos", ha reprochado el portavoz socialista en la Comisión de Hacienda de las Cortes, Óscar Galeano.

El diputado ha señalado que también le ha "sorprendido" que en ese mismo BOA se publicara también un aumento de sueldo de más de 2.000 euros para cada vocal. "Si querían subirles el salario lo deberían haber hecho antes de la convocatoria del proceso porque ha quedado poco estético", ha criticado.

"En concreto, el documento oficial publicado en el BOA nombra a Paul Ineva Escario y Teresa Cubero Negro, quienes, según se indica, reúnen los requisitos en la Ley 11 /20023 de 30 de marzo de uso estratégico de contratación pública de la Comunidad Autónoma de Aragón", han señalado.

"Sin embargo, tal como ha reconocido el propio Gobierno de Aragón, Paul Ineva Escario, no reunía los requisitos exigidos en la convocatoria de vocales publicada en el BOA el pasado 7 de febrero. En esa misma convocatoria se incluía los requisitos que marca la Ley 11/2023, de 30 de marzo de contratación pública: Grupo A1 Licenciado en Derecho. Diez años de desempeño de actividad profesional en la rama del Derecho Administrativo relacionada directamente con la contratación pública", han continuado desde el PSOE.

Galeano ha señalado: "Nos sorprende la falta de rigor y seriedad en la selección porque no se puede entender que en el listado de personas que se han presentado no se desestime desde el principio a aquellos que no cumplen los requisitos, pero nadie conoce el listado ni las puntuaciones, todo sin trasparencia".

Galeano ha añadido que "con esta valoración tan poco seria del Gobierno de Azcón tenemos ya pocas esperanzas en que la lista de personas seleccionados para vocal del TACPA corra con un mínimo criterio de validez y méritos adquiridos".

"Por esta razón hemos pedido una solicitud de información con el listado de candidatos, las puntuaciones de cada uno de ellos en función de los méritos y las actas realizadas". Asimismo "hemos preguntado si se ha tomado alguna medida con la persona o las personas que incluyeron en la selección del vocal del TACPA a una persona que no reunía los requisitos", ha informado Galeano.

De la misma hora, el diputado socialista ha criticado que la vicepresidenta del Gobierno, Mar Vaquero, señaló en el inicio de la legislatura que seleccionarían a los mejores, "lo que no dijo que es que incurrirían en irregularidades o incumplirían la normativa vigente como ha ocurrido aquí o también con el nombramiento del personal directivo de las entidades de derecho público".