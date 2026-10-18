El PSOE pide rectificar las ayudas por los incendios en Aragón para incluir a todos los implicados en la extinción

Archivo - Zona forestal afectada por un incendio este verano. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

HUESCA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE del Alto Aragón exige al Gobierno de Aragón una rectificación inmediata de los decretos de ayudas aprobados tras los incendios de este verano, al considerar que excluye a personas, pequeñas empresas y entidades que colaboraron directamente en las labores de extinción o que sufrieron daños en sus bienes e infraestructuras.

Así lo ha asegurado la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Jaca, Olvido Moratinos, quien ha advertido de que "pequeñas empresas que pusieron a disposición de los dispositivos de extinción personal, maquinaria, camiones para el transporte de agua, balsas y otros medios, así como particulares que colaboraron durante los incendios, pueden quedar excluidos de las compensaciones por no estar expresamente contemplados en los decretos aprobados por el Gobierno de Aragón".

"Existen casos de particulares y pequeñas empresas que no son agricultores y que han sufrido daños en infraestructuras como balsas, caminos u otros bienes durante las labores de extinción, sin que las ayudas previstas contemplen claramente estas situaciones", ha añadido.

Desde el PSOE han señalado que el decreto referido a las compensaciones por las labores de extinción habla específicamente de agricultores, lo que genera dudas sobre la situación de los ganaderos que participaron en la extinción aportando su propia maquinaria y medios.

"No puede ser que quien puso sus recursos a disposición para ayudar a apagar un incendio ahora descubra que no está incluido en las ayudas del Gobierno de Aragón", ha apuntado Moratinos.

INCERTIDUMBRE

A esta falta de cobertura se suma, según el PSOE, la incertidumbre sobre las propias compensaciones para agricultores y ganaderos afectados, ya que el decreto relativo a las explotaciones agrícolas y ganaderas no concreta las cuantías ni los plazos de las ayudas, como ha expresado el portavoz del PSOE Alto Aragón, Marcel Iglesias.

Ha argumentado que esta situación "es especialmente preocupante para los ganaderos extensivos que han perdido pastos como consecuencia de los incendios, que han tenido que trasladar sus animales, afrontar gastos adicionales de alimentación o se enfrentan a largos periodos sin poder utilizar las parcelas calcinadas".

También para aquellos agricultores y ganaderos que han sufrido daños en sus infraestructuras y que, a día de hoy, desconocen si las ayudas serán suficientes para hacer frente a la magnitud de los daños.

LAS COMARCAS TAMBIÉN QUEDAN FUERA

Asimismo, Moratinos e Iglesias han reclamado que se reconozca el papel desempeñado por las comarcas "que durante semanas pusieron sus medios a disposición de los dispositivos de emergencia y asumieron, entre otras tareas, el alojamiento y la manutención de personas evacuadas por los incendios".

Por su parte, Iglesias ha considerado que resulta difícil de entender que estas administraciones, que tuvieron que movilizar recursos públicos y asumir gastos extraordinarios para responder a la emergencia, queden fuera de las compensaciones previstas por el Gobierno de Aragón.

A ello se añade, según han criticado, la falta de precisión en la identificación de los territorios afectados. En este punto, Moratinos ha alertado de que "los decretos confunden en algunos casos localidades con municipios y dejan fuera o generan dudas sobre núcleos como Atarés, Ascara u Osia, así como por la inclusión de las pedanías o núcleos pertenecientes a los municipios de Bailo y Santa Cruz de la Serós".

REABRIR EL DEBATE SOBRE EL NUEVO ESCENARIO DE INCENDIOS

Para Marcel Iglesias las carencias detectadas en estas ayudas ponen también de manifiesto la necesidad de abordar un debate más amplio sobre la respuesta de Aragón ante el nuevo escenario de riesgo de incendios.

Por ello, el PSOE considera necesario crear en las Cortes de Aragón una comisión especial de estudio que permita analizar cómo adaptar la normativa y las políticas públicas al incremento del riesgo de incendios asociado al cambio climático, así como mejorar la prevención, la respuesta ante las emergencias y el apoyo posterior a las personas y territorios afectados.

Los socialistas han recordado que esta propuesta no contó con el apoyo del PP ni de VOX, que votaron en contra de la creación de dicha comisión. "Aragón necesita analizar lo ocurrido, aprender de los incendios de este verano y preparar una respuesta adecuada a un escenario de riesgo que está cambiando", han concluido.