El Gobierno de Aragón reclama "menos oportunismo político y más rigor" al PSOE con las ayudas por los incendios

Archivo - Fachada edificio Pignatelli, sede Gobierno de Aragón. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha pedido al PSOE "menos oportunismo político y más rigor" con las ayudas por los incendios, al tiempo que ha recordado que solicitó la declaración de zona gravemente afectada el 2 de septiembre y atenderá las dudas sobre las compensaciones a los ganaderos y que revisará las ayudas si resulta necesario.

De este modo han respondido desde el Ejecitivo autonómico a las declaraciones de los representantes socialistas Olvido Moratinos y Marcel Iglesias sobre las ayudas aprobadas tras los incendios de este verano.

Ambos cuentan con una dilatada trayectoria política y conocen perfectamente cómo funcionan las administraciones públicas, cuáles son sus competencias y cuáles son los procedimientos necesarios para tramitar las ayudas. Por eso, sorprende especialmente que realicen determinadas afirmaciones, han apuntado desde el Gobierno de Aragón.

En primer lugar, "convendría que recordaran qué ayudas concedían los gobiernos socialistas cuando se producían incendios forestales en Aragón, cuáles eran sus cuantías y cuánto tiempo tardaban en llegar a los afectados. Con su experiencia, saben perfectamente de qué estamos hablando. Por tanto, les pedimos que no sean ventajistas con una situación tan delicada", han indicado fuentes del Gobierno autonómico.

En segundo lugar, han incidido en que el Gobierno de Aragón solicitó el pasado 2 de septiembre la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, incluyendo los términos municipales de Jaca, Bailo, Santa Cruz de la Serós, Santa Cilia, Caldearenas y Las Peñas de Riglos.

En este punto, han recalcado: "Conviene recordar a los representantes socialistas que Atarés, Ascara y Osia pertenecen al municipio de Jaca, mientras que Bailo y Santa Cruz de la Serós son municipios propios. Por tanto, todos ellos están comprendidos en los términos municipales incluidos en aquella solicitud, que posteriormente fue reconocida por el Gobierno de España".

GANADEROS INCLUIDOS

En cuanto a los ganaderos que colaboraron en las labores de extinción, desde el Ejecutivo autonómico han manifestado que "deben estar incluidos en las compensaciones" y, por tanto, si la redacción de la Orden genera alguna duda sobre su inclusión, se procederá a realizar las aclaraciones o modificaciones necesarias para garantizar que los ganaderos que aportaron sus medios y maquinaria puedan acceder a las compensaciones en las mismas condiciones que los agricultores.

Será en los próximos días cuando se resuelvan las ayudas previstas, tras lo que el Gobierno de Aragón analizará su alcance, las necesidades efectivamente cubiertas y su impacto económico. Y si resulta necesario ampliar, completar o modificar alguna de las medidas para atender situaciones justificadas, se hará. El objetivo de estas ayudas es solucionar los problemas de los afectados, no alimentar polémicas políticas, han apostillado.

Por otro lado, en lo que respecta a los gastos asumidos por las comarcas, desde el Gobierno de Aragón han aludido a Olvido Moratinos para trasladarle que las administraciones públicas "disponen de instrumentos presupuestarios para afrontar situaciones imprevistas y extraordinarias".

El Gobierno de Aragón cuenta con un Fondo de Contingencia, al igual que el Gobierno de España y comarcas también pueden dotarse de un Fondo de Contingencia, aunque su constitución es potestativa. Si una comarca decide no disponer de este instrumento, es una decisión de sus responsables, que deben prever cómo afrontar presupuestariamente los gastos extraordinarios que puedan producirse, han anotado.

Además, los recursos de las comarcas están destinados precisamente a financiar el ejercicio de sus competencias, entre las que se encuentran las relacionadas con la protección civil, agregando que el Ejecutivo aragonés ya ha asumido gastos y actuaciones que correspondían al ámbito competencial de otras administraciones, sin convertir esa colaboración institucional en una controversia pública.

Por último, "esperamos que los representantes socialistas muestren la misma exigencia con el Gobierno de España y reclamen públicamente las mismas explicaciones, ayudas y compensaciones al Ejecutivo central. Aunque, visto el contenido de su nota de prensa, parece que esa exigencia desaparece cuando quien gobierna es de su propio partido".

Así, el Gobierno de Aragón seguirá trabajando para que las ayudas lleguen a los afectados, para reconocer el esfuerzo de quienes colaboraron en la extinción y para mejorar las medidas que sean necesarias. "Menos oportunismo político y más colaboración institucional. Eso es lo que merecen los vecinos, agricultores, ganaderos y empresas que sufrieron los incendios", han zanjado.