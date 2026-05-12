El quinto 'Martes Negro' reclama soluciones urgentes para la A-1223 y el paso a nivel de Poleñino (Huesca)

Concentración de los Martes Negros en Poleñino. - MARTES NEGROS

POLEÑINO (HUESCA), 12 (EUROPA PRESS)

Representantes institucionales, sociales, empresariales y vecinos de Los Monegros se han concentrado este martes en el paso a nivel de la estación ferroviaria de Poleñino (Huesca), en la carretera A-1223, dentro de la quinta movilización de los denominados 'Martes Negros', una iniciativa que denuncia el deterioro de las carreteras autonómicas en esta comarca y pide "una red viaria digna y segura" en el territorio.

En concreto, la protesta ha tenido lugar en la A-1223 que va desde la intersección de la A-131, en la Venta de Ballerias, a la estación de ferrocarril de Poleñino, que pasa por Alberuela de Tubo y Sodeto. El tramo comprendido entre la confluencia con la A-1213 y la A-131 es una vía considerada esencial para el transporte agrícola y ganadero de la comarca y soporta diariamente un elevado tránsito de vehículos pesados.

El presidente de la Comarca de Los Monegros, Pedro Loscertales, ha explicado que la elección de este punto, en esta ocasión, responde a la importancia estratégica de esta carretera para la actividad económica del territorio. "Es uno de los grandes ejes de comunicación de la comarca y soporta muchísimo tráfico pesado vinculado al sector agrícola y ganadero. Necesita la atención y la inversión que merece", ha señalado.

Además, Loscertales ha subrayado que las movilizaciones ya están teniendo efectos visibles. "Cinco días antes de esta concentración han vuelto a aparecer trabajos de parcheo en la vía. Eso demuestra que nuestras reivindicaciones están teniendo efecto, pero no vamos a parar hasta conseguir una reparación integral de las carreteras que venimos reclamando", ha afirmado.

El presidente comarcal ha manifestado que "la situación se le ha ido de las manos al Gobierno de Aragón. Tenemos las carreteras que no aguantan más agujeros, circular por ellas ahora mismo, en muchos tramos, es peligroso". Ha anunciado que los 'Martes Negros' seguirán para "reclamar lo que es justo: No queremos ser ciudadanos de segunda, vivimos en el medio rural, pero tenemos el mismo derecho que todos a tener unas carreteras dignas".

Por su parte, el alcalde de Alberuela de Tubo, José Manuel Penella, ha denunciado la falta de respuesta institucional tras años de peticiones formales de reunión con el Gobierno de Aragón para abordar el estado de la carretera. Según ha indicado, el Ayuntamiento ha solicitado encuentros en enero de 2024, 2025 y 2026 "sin obtener ninguna contestación".

Para Penella, "el abandono que sufre esta carretera en los últimos años hace que sea un tramo peligroso para la gran cantidad de tráfico que soporta. Esta situación es insoportable y estamos ya cansados de aguantar".

Ante esta situación, Penella ha anunciado que el consistorio iniciará acciones legales. "Vamos a presentar un requerimiento previo a un contencioso-administrativo. Es un derecho que tenemos como administración y lo vamos a ejercer", ha avanzado. El alcalde ha observado que este procedimiento obligará a las administraciones competentes a responder oficialmente sobre el estado de la carretera y las actuaciones previstas.

PASO A NIVEL

Penella ha reclamado también soluciones para el paso a nivel ferroviario de Poleñino, cuya supresión mediante un paso elevado lleva décadas pendiente. El alcalde ha recordado que existe un antiguo proyecto y que incluso algunas infraestructuras actuales ya se diseñaron pensando en esa futura actuación. "No se puede aumentar el tráfico ferroviario y comercial sin resolver antes los problemas de seguridad y movilidad que sufrimos quienes vivimos aquí", ha expresado.

Durante la concentración también han intervenido vecinos de los municipios cercanos afectados directamente por la situación, quienes han lamentado el deterioro continuado de la carretera y la falta de soluciones definitivas.

Los organizadores han insistido en que las movilizaciones continuarán mientras no existan compromisos concretos para la renovación integral de la A-1223 y la construcción del paso elevado ferroviario, dos actuaciones que consideran "prioritarias" para garantizar la seguridad vial, la competitividad económica y la calidad de vida en Los Monegros.