Rivarés pide una reunión urgente con Hacienda para aclarar el último informe sobre el cómputo de la deuda

Publicado 07/03/2019 19:05:01 CET

ZARAGOZA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero municipal de Economía y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha solicitado una reunión urgente con el Ministerio de Hacienda para aclarar el último informe sobre el cómputo de la deuda del consistorio.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha recibido este jueves la respuesta de la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda en la que se indica que mantiene el criterio de que el importe que comunique la Intervención General del Estado (IGAE) al Banco de España será el que compute a efectos del régimen de autorización de endeudamiento.

Según este criterio, la deuda del tranvía es de 189 millones de euros y no de 84,3 como han determinado los servicios de Intervención y Tesorería del Ayuntamiento de Zaragoza.

En el escrito no se indica razonamiento técnico alguno por el cual se toma en consideración dicho criterio y no se tienen en cuenta los datos económicos de la Intervención Municipal. Es decir, el Ministerio de Hacienda mantiene la misma tesis del pasado mes de septiembre, sin tener en cuenta las conversaciones técnicas mantenidas durante estos meses por parte de responsables del consistorio, el propio Ministerio y la Intervención del Estado que llevaron a reconocer a la IGAE, en un escrito oficial del pasado mes de enero, que "el volumen global de la deuda del tranvía del año 2009 no debe computar en la contabilidad municipal".

Por ello, Rivarés ha asegurado que no se entiende que, en estos momentos, cuando la IGAE dejó claro que no había que confundir la manera de computar una deuda en la contabilidad de un ayuntamiento con los efectos de contabilidad nacional, siguiendo los criterios de la normativa europea, el Ministerio no haya tenido en cuenta estos razonamientos.

"Cuando en el mes de septiembre recibimos la comunicación oficial de la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales diciendo que a efectos de autorización de endeudamiento se nos imputaba toda la deuda del tranvía desde 2009, contando el IVA y sin descontar la amortización por el coste de los billetes, pedimos explicaciones", ha recordado el consejero de Economía, Hacienda y Cultura, Fernando Rivarés, en rueda de prensa.

"NO ENTENDEMOS NADA"

"Pensamos que se trataba de un error y que se subsanaría después de mantener reuniones técnicas con las aclaraciones correspondientes. Pero hoy, tras esta respuesta, no entendemos nada".

Rivarés se ha preguntado como máximo responsable de la hacienda local, por qué el Ministerio del Gobierno Socialista "quiere impedir de una manera tan poco rigurosa que la ciudad de Zaragoza pueda acceder a financiación para inversiones si se cumple el objetivo de déficit, se ha salido del plan de ajuste, se han amortizado en cuatro años más de cien millones de euros y se paga en tiempo y forma a los proveedores".

"Ni siquiera el ministro Montoro, del PP, trató de esta manera a los zaragozanos", ha aseverado el consejero. "¿Cómo es posible que el ministerio incumpla su palabra y no esté dando por buena la cifra que debe computar como deuda, según los técnicos de Intervención y Tesorería del Ayuntamiento y tal y como dijo que haría el propio subdirector general en las conversaciones mantenidas el pasado mes de noviembre?", se ha preguntado.

"SE CASTIGA A ZARAGOZA"

Para el consejero de Economía, Hacienda y Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, se está castigando a Zaragoza por cuestiones políticas. "No soportan que se hayan hecho las cosas bien y pretenden atarnos de pies y manos para que esta ciudad no avance. Pero no lo van a conseguir".

Fernando Rivarés ha insistido en que el presupuesto de 2019 seguirá tramitándose porque cumple con la legalidad. "Cuando se tenga que acudir a los bancos para pedir financiación externa, ya se verá cómo se hace. De momento, nos hemos dirigido al Ministerio de Hacienda para que nos aclare esta nueva comunicación que ha dejado sorprendido a todo el equipo de economía de este ayuntamiento", ha concluido.