Rosa María Calaf suma su huella al Paseo de las Estrellas de Cariñena, flamante Ciudad Europea del Vino 2025

CARIÑENA (ZARAGOZA), 24 (EUROPA PRESS)

"Me hace una ilusión enorme formar parte del Paseo de las Estrellas de Cariñena, porque nunca pensé que iba tener mis huellas en un sitio así. Me había paseado mucho por el de Hollywood en mis épocas americanas y la verdad es que me parece un reconocimiento muy singular. Es una alegría y una ilusión y te da la oportunidad de conocer el lugar, la gente y hablar un poco también aquí del periodismo y lo relacionado con él". Así ha valorado la popular periodista Rosa María Calaf el reconocimiento que le han brindado el Ayuntamiento y la Denominación de Origen Cariñena, en el primer acto celebrado tras haber conseguido la localidad zaragozana el título de Ciudad Europea del Vino 2025.

La periodista se ha sumado a la tradición de que los famosos que visitan Cariñena en actos de la Denominación de Origen o el Ayuntamiento dejen las huellas de sus manos impresas en una hoja de vid de cemento. Así se ha ido creando desde 2014 un original atractivo turístico que con Calaf alcanza ya los 26 nombres. Previamente, ha firmado también en el Libro de Oro de la Denominación.

Calaf ha recordado que su infancia está ligada al vino ya que su familia paterna es del Baix Penedès (Tarragona). "Todavía tenemos allí viñedos, y cuando era pequeña en septiembre recuerdo que nos gustaba muchísimo la vendimia, entonces no estaba mecanizada, era divertido andar en los carros, las portaderas y todas esas cosas". La reconocida periodista ha destacado que conoce y aprecia los vinos de la D.O. Cariñena desde hace mucho tiempo.

"Siempre esa idea que había en Cataluña de concentrarse en el Penedés y luego en La Rioja y ya está, yo eso hace mucho tiempo que no pensaba así, porque en mi casa se valoraban mucho también los vinos aragoneses, así es que no me sorprende que Cariñena haya sido designada Ciudad Europea del Vino 2025".

CALAF Y SU REFLEXIÓN SOBRE EL PERIODISMO

Para Rosa María Calaf, "el vino es cultura y sin ninguna duda pasa por mejor momento que el periodismo, que en estos momentos atraviesa una cruda situación". En su opinión, "aunque siempre ha habido buen y mal periodismo y nunca ha sido fácil, porque siempre ha habido intereses que querían interferir nuestra función que es mostrar lo que no se quiere que se vea y contar lo que se quiere que se calle y eso suele molestar a determinados sectores, ahora estamos compitiendo en desventaja total con esta tecnología que podría ser maravillosa para el mejor periodismo, pero que está siendo tremendamente perversa a la hora de que deje de importar la verdad".

Tras el homenaje en el Paseo de las Estrellas, la periodista ha protagonizado en el cine Olimpia de Cariñena un encuentro con jóvenes periodistas aragonesas y representantes de la Federación Aragonesa de Solidaridad. Con el título "Una voz en el mundo", han celebrado un diálogo en torno a su trayectoria profesional, los retos y desafíos del periodismo y el mundo en la actualidad y sobre cómo contribuir a construir un mundo mejor.

La visita de Calaf es el colofón del ciclo "Noviembre mes del turismo en Cariñena", organizada por el Ayuntamiento de Cariñena, con la colaboración de la Denominación de Origen Cariñena y la Ruta del Vino de las Piedras, para reivindicar los valores en torno al vino de la paz y la cultura.

Ha sido también una agenda de actividades previa al completo programa que se desarrollará a lo largo de 2025 tras haber obtenido el reconocimiento de la Red Europea de Ciudades del Vino (RECEVIN). Este ciclo ya había sumado al Paseo de las Estrellas las huellas del bailarín Miguel Ángel Berna y la actriz Lola Herrera.

Rosa María Calaf (Barcelona, 1945) es especialmente conocida por su carrera de décadas como corresponsal de TVE en Estados Unidos, Moscú, Buenos Aires y Asia. También fue cofundadora de la televisión autonómica de Cataluña, TV3.

Su trabajo ha sido reconocido con los más importantes premios de periodismo, como el Ondas, el Cirilo Rodríguez o el José Couso de Libertad de Prensa. EL PRIMER PASO DE UN AÑO MUY ESPECIAL Estos eventos sirven también para comenzar a celebrar la designación de Cariñena como Ciudad Europea del Vino.

RECEVIN, a la que pertenecen más de 600 ciudades en zonas productoras de 11 países europeos, eligió la candidatura de Cariñena en la reunión celebrada el pasado jueves en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas.

Este título tiene como meta difundir a nivel internacional el patrimonio, la tradición, la cultura, el paisaje y la gastronomía del lugar elegido, con una programación de actividades culturales de formación y de sensibilización en torno al vino, que sirvan también como catalizador para el desarrollo.

26 ESTRELLAS YA EN EL PASEO

La celebración de la Ciudad Europea del Vino 2025 permitirá también seguir extendiendo las huellas del Paseo de la Fama, que suma ya 26 nombres del cine, la literatura, el periodismo o el deporte.

La lista completa incluye al director y escritor David Trueba, el actor Gabino Diego, los directores de cine Miguel Ángel Lamata y Paula Ortiz, la escritora Elvira Lindo, el actor Eduardo Noriega, la actriz Luisa Gavasa, el periodista José Ramón de la Morena, la cantante y activista contra la violencia de género Cristina del Valle, el polifacético Santiago Segura y el escritor Manuel Vilas.

También, el periodista y escritor Antón Castro, la campeona olímpica de vela Theresa Zabell, el presentador de radio y TV Fernandisco, el actor Antonio Resines, el humorista Leo Harlem, los actores Itziar Miranda y Nacho Rubio, el meteorólogo Roberto Brasero, la ganadora del premio Planeta Luz Gabás, la actriz Norma Ruiz, los actores Jorge Usón y Salomé Jiménez, el bailarín Miguel Ángel Berna, la gran dama del teatro Lola Herrera y ahora la periodista Rosa María Calaf.

Además, en 2020 se colocó una placa de homenaje a las víctimas de la COVID.