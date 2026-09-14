Royo (PSOE) exige convocar la Bilateral entre Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de Aragón y actualizar la financiación

El concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Horacio Royo - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Horacio Royo, ha exigido a la alcaldesa, Natalia Chueca, que convoque la Comisión Bilateral con el Gobierno de Aragón porque la última tuvo lugar hace casi tres años y además hay que actualizar la financiación que aporta el Ejecutivo autonómico al principal consistorio de la comunidad aragonesa, que ha calculado tiene un desfase de tres millones anuales.

Royo ha citado que se precisa acometer la refinanciación del Fondo de Capitalidad, que supone destinar al Ayuntamiento de Zaragoza 8 millones de euros, cuando tendrían que ser 9 millones, que es un millón mas, el equivalente a climatizar 3 colegios.

Por otro lado, el convenio económico financiero por el que se sufraga la ejecución de las competencias impropias se ha renovado en 2025, pero "incumple la Ley de Capitalidad" porque dice que se aumente al menos en 1,5 millones en su vigencia y en 2029 el Ayuntamiento de Zaragoza debería recibir 26 millones, pero "serán 24 millones", dos millones menos que sumado al millón anterior hacen un sumatorio de 3 millones de euros anuales de pérdida.

En rueda de prensa, Royo ha cargado contra la "indolencia" del PP para abordar la Comisión Bilateral porque en tres años del Gobierno de Aragón presidido por Jorge Azcón "solo se ha reunido en diciembre de 2023", lo que "contrasta con la insistencia permanente del Ejecutivo autonómico y el Ayuntamiento de Zaragoza por "buscar la confrontación con otras instituciones".

HIPOCRESÍA

A su parecer, el no convocar a este órgano "pone al desnudo la hipocresía del PP que busca la confrontación y que entre ellos son incapaces de plantear nada".

Royo ha comentado que en 2015 al salir el PP del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza recibía la cifra de 7,5 millones de euros; en 2023, cuando el PSOE termina su legislatura se destinaban 44,8 millones de euros y con el Gobierno de Azcón la cuantía "se reduce a 39 millones".

Estos datos serían motivos suficientes para que Chueca convocara la Comisión Bilateral, que además al ser de forma alternativa correspondería al Ayuntamiento de Zaragoza.

Asimismo, Royo se ha referido a la depuración que "se ha postergado cuando Azcón en su etapa de alcalde defendía que se recibiera la inversión equivalente a la recaudación del Impuesto de Contaminación de Aguas (ICA), que es el 60 por ciento. Además, dijo entonces que el Plan de Saneamiento y Depuración era "ridículo, pero en todo este tiempo no ha modificado en una coma", le ha afeado.

Otro asunto "más preocupante" para Royo son los equipamientos porque Azcón "no ha iniciado uno solo, mientras que Lambán dedicó cien millones a construir equipamientos educativos".

Tras recordar que Zaragoza ha alcanzado los 735.000 habitantes, lo que supone aumentar en cinco años en 50.000 personas que no tienen un solo equipamiento sanitario nuevo excepto el centro de salid del barrio Jesús a iniciativa de Lambán, pero Azcón "marea la perdiz sobre el centro salud de Arcosur y el Royo Villanova que es escandaloso porque había un proyecto avanzado y en tres años marea a los vecinos con un proceso participativo para ver donde se pone".

AGENDA COMPARTIDA

Royo ha asegurado que si se hubiera continuado con el proyecto redactado por el PSOE las máquinas "ya trabajarían en la ampliación de este centro hospitalario de referencia de la margen izquierda de Zaragoza" que son más de 160.000 personas.

En 2028 se encargará el proyecto para un colegio en Arcosur, ha criticado Royo sobre el "abandono absoluto de Azcón con Zaragoza que tiene de cómplice a Chueca, que se envuelve en cualquier bandera siempre que el destinatario sea algún socialista, pero sigue en silencio sobre todos estos incumplimientos".

Ha calificado de "asombrosa" esta actitud de Chueca, a la que ha considerado "culpable porque debería defender a los zaragozanos y pedir un esfuerzo sin precedentes para dotar de equipamientos a la ciudad, no solo en Arcosur".

Antes de concluir, Royo ha avanzado que al consejero municipal de Presidencia del Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén, le pedirá en la comisión del área que explique "en qué trabaja la Comisión Bilateral, porque le corresponde convocar a Chueca".

También le recodará que si quiere representar los intereses de los zaragozanos "tiene que ir con una agenda debatida y compartida con todos los grupos del Ayuntamiento de Zaragoza y no como hace tres años para hacer anuncio preelectorales que vuelvan a suponer un engaño y decepción profunda para las necesidades de los zaragozanos".