Santisteve justifica la querella contra Casado: "No se puede consentir que diga una barbaridad y no poner coto"

Publicado 25/03/2019 13:15:07 CET

El alcalde la presentará en un juzgado de Madrid porque el presidente del PP le dijo que era "conocido por ser amigo del GRAPO"

ZARAGOZA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha justificado la próxima presentación de una querella por injurias graves contra el presidente del Partido Popular (PP), Pablo Casado, porque "no se puede consentir que diga una barbaridad sin que nadie le ponga coto". "Es una obligación nuestra y el mandato representativo de un alcalde se merece un grado respeto por un presunto dirigente nacional".

Pablo Casado, durante un mitin el pasado mes de febrero en la capital aragonesa, dijo que el alcalde Santisteve "era conocido por ser amigo del GRAPO y por hacerle un homenaje a una presa del GRAPO, a unos de Alsasua e intentar, incluso, tal y como hace Carmena y por supuesto Ada Colau, decir que Zaragoza es un sitio amable para los independentistas".

Casado se refería a una conferencia que impartió en un centro municipal la expresa de los GRAPO, Carmen López Anguita, condenada por el asesinato de 9 personas en la cafetería California de Madrid en 1979.

Sobre el asunto en sí que ha motivado la querella, Santisteve ha explicado que los jueces son los que supervisan el ejercicio de derecho a la libertad de expresión y solo a posteriori procede analizar si ha habido una irregularidad o exceso en su uso. "Un gobierno municipal no está para coaccionar el ejercicio de derechos fundamentales", ha zanjado.

Para el alcalde, el límite está en el insulto, la descalificación, la mentira y el engaño y el utilizar el terrorismo de forma sistemática, sobre el que ha apuntado que España "intenta superar, pero sigue siendo un arma arrojadiza". "No se quiere reconocer que este país avanza y se vuelven a situaciones de confrontación. Qué ganas en volver a restañar enfrentamientos ya pasados", ha enfatizado.

Santisteve ha reconocido que las querellas se interponen como acto previo a un acto de conciliación para que la persona que ha dicho cosas sin pensar recapacite y pida perdón. "Dudo de que Casado diga estas cosas sin haber recapacitado porque saben contra quien tiran, cómo tiran y que argumentos viles están utilizando".

AMBICIÓN

En declaraciones a los medios de comunicación, Santisteve ha recordado que estas descalificaciones en campaña electoral por parte del PP ya surgieron en 2015.

Entonces la candidata del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, indicaba en una mitin en alusión a Santisteve: "No podemos consentir que no se sepa que hay un candidato de una fuerza de izquierdas que menosprecia a las víctimas del terrorismo y defiende a los asesinos". Esta afirmación provocó que Santisteve presentara una querella por injurias que decidió no proseguir tras un acto de conciliación previo que acabó sin acuerdo entre las partes.

"Casado continúa con el mismo grado de descalificación en esta precampaña electoral que se ha montado". A juicio del alcalde, las manifestaciones de Casado revelan que el PP "solo sabe utilizar la mentira y engaño como herramienta política" y ha agregado que la descalificación en los plenos municipales con insultos y pataleos en los sillones y la mala educación "se han impuesto".

Ha lamentado que "no hay debates racionales y políticos y es un problema de la vida política nacional, autonómica y local. No hay debates racionales de modelo de país y de ciudad y de políticas públicas y cuando hay gente con incapacidad, como el PP, para engrandecer la argumentación de estos grandes temas de país y de ciudad juegan a lo mismo".

"La ambición desmedida por el poder y el sillón y la descalificación a los que hacen un trabajo de ciudad, como nosotros, es más que evidente y ahí esta su irresponsabilidad, incapacidad y lo poco que tiene que aportar porque en 4 años no han aportado nada".