Azcón (PP) cree que el alcalde se querella contra Casado por llamar la atención al ver peligrar su candidatura de ZeC

El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón, ha considerado que el alcalde, Pedro Santisteve, intenta llamar la atención al anunciar que presentará una querella por injurias graves contra el presidente del Partido Popular (PP), Pablo Casado, y lo ha atribuido a que "ve peligrar su candidatura" en la plataforma Zaragoza en Común (ZeC).

Santisteve presentará en un juzgado de Madrid en los próximos días una querella contra Pablo Casado, por un delito de injurias graves por afirmar, en un acto en la capital aragonesa, que el alcalde era "conocido por ser amigo del Grapo y por hacerle un homenaje a una presa del GRAPO, a unos de Alsasua e intentar incluso, tal y como hace Carmena y por supuesto Ada Colau, decir que Zaragoza es un sitio amable para los independentistas".

Casado se refería a una conferencia que impartió, en un centro municipal, la expresa de los GRAPO, Carmen López Anguita, condenada por el asesinato de 9 personas en la cafetería California de Madrid en 1979.

Jorge Azcón ha contextualizado la situación de la querella para indicar que "no sorprende" al recordar que en 2015, el entonces candidato a la Alcaldía "ya intentó llamar la atención" contra la entonces candidata a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, por otras declaraciones en este sentido. "Al pasar las elecciones retirará la querella", ha augurado.

"No es novedoso y lo hace en un contexto político determinante en el que ve su candidatura en peligro ante la pujanza de Alberto Cubero. Tiene mas de convencer a los votantes de ZeC que a la realidad".

"Cuando ni los suyos quieren que sea el candidato de ZeC tiene --el alcalde-- que elevar el tono y si hace un tiempo estaba en un agujero profundo hoy está en el subsuelo y tiene que arrastrarse porque los problemas en su partido se multiplican".

DICTADORES, PROETARRAS, GOLPISTAS

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha manifestado que si en la nueva política "por decir la verdad te ponen una querella, no nos sorprende".

"Cuando ha habido que elegir, Santisteve siempre se ha puesto del lado de los golpistas y terroristas, es amigo de los golpistas, dictadores y proetarras y a los zaragozanos nos les sorprende porque ha hecho declaraciones con afirmaciones cuando concurre con candidaturas que retuitean a HB, o con la conferencia de Carmen López Anguita condenada por 9 asesinatos con una bomba en una cafetería en Madrid".

Ha lamentado que el equipo de gobierno de ZeC permitiera que esa conferencia la impartiera López Anguita en un equipamiento municipal. "Eso explica por qué es amigo de los GRAPO".

A juicio de Azcón, el alcalde también demostró esa amistad cuando el pasado 11 de marzo, de viaje en China "no tuvo a bien enviar a nadie del Gobierno al acto del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo" y también ha expuesto el ejemplo de la charla impartida en un centro cívico de los agresores de Alsasua.

Asimismo, se ha referido a la moción aprobada hace un año, sin el apoyo de ZeC, para que el Gobierno municipal colocara placas conmemorativas donde ETA y los GRAPO colocaron bombas y desde entonces "no se ha puesto ninguna placa".

Otro momento que ha afeado al alcalde es cuando demostró de qué lado está cuando se hizo el referéndum ilegal de Cataluña. "Nos lleva a pensar, como la mayoría de los zaragozanos que el alcalde de Zaragoza intenta ir de digno y no se da cuenta de que los zaragozanos vemos que es indigno y eso no le resuelve una querella sino las urnas en las que los ciudadanos dirán que no quieren amigos de golpistas filoetarras, dictadores venezolanos o proetarras".