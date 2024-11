Serrano cree que Ranera (PSOE) busca "enfangar y chantajear" y le dice que vaya la Fiscalía "cuando quiera"

ZARAGOZA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Zaragoza, Víctor Serrano, ha acusado de querer "enfangar y chantajear" a la portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, por exigir que se constituya una comisión de investigación sobre el pago por parte del consistorio de unas obras, cifradas en 4,1 millones, en una parcela privada de Saltoki o en caso contrario acudirá a la Fiscalía, por lo que le ha instado a que acuda al Ministerio Público "cuando quiera".

Serrano ha considerado que Ranera "ha traspasado una línea bastante peligrosa, que es la de la honorabilidad, no de los políticos, sino también de los altos funcionarios municipales" al hablar de "desmanes" en la contratación por emergencia del Ayuntamiento.

"Si no fuera grave que Ranera intentase esparcir fango dentro de esta casa resultaría irrisorio, en un día en el que la corrupción acecha al Gobierno de Sánchez y del PSOE", ha ironizado.

A su parecer, lo más importante es que Ranera "ha venido a decir que o hay comisión de investigación, que se aprueba por mayoría, que el PSOE no tiene o se irá a la Fiscalía", por lo que le ha emplazado a acudir "cuando quiera", porque el Gobierno de Zaragoza ha dado todas las explicaciones requeridas sobre este asunto y se hizo una comisión extraordinaria específica".

También ha afeado a Ranera que no haya aportado nuevos datos, que no se supieran desde hace meses. "Una prueba más de que Ranera y el PSOE lo único que pretenden es ocultar su propia incompetencia, que no son oposición constructiva sino que se enzarza y se enmaraña en fangos y quiere extenderla en forma de fango al resto de la casa".

SIN SOSPECHA

Sobre los 25 contratos por emergencia recogido hace dos meses en el informe de Intervención que ha citado Ranera, el portavoz del PP ha observado que "no parece que la capacidad de trabajo sea un rasgo de identidad del PSOE".

"Que la señora Ranera plantee la disyuntiva de que o hay comisión de investigación o se va a la fiscalía demuestra que no tiene nada y lo único que quiere es enfangar porque si tuviese el más mínimo indicio de la comisión de un delito tiene la obligación que le otorga el Código Penal y la obligación que le otorga a su condición no de funcionaria, sino de cargo público de irse a la Fiscalía".

Le ha sugerido a la portavoz del PSOE que "en lugar de disimular su incompetencia política con fango lo que tiene que hacer es, si tiene indicios de delito, irse a la Fiscalía, no intentar presionar, no mercadear entre comisión de investigación o Fiscalía".

Ha reiterado que para el Gobierno de la ciudad "está todo explicado y no hay ni el más mínimo indicio ni sombra de sospecha" y ha anunciado el voto en contra de esa comisión de investigación para instar a Ranera a que si tiene conocimiento de algún hecho presuntamente delictivo "en lugar de mercadear tiene la obligación a la Fiscalía".

Sobre los "hechos gravísimos" que Ranera ha dicho advertir sin explicar cuáles son, Serrano ha considerado que "no todo vale en política" y le ha pedido "un poquito de prudencia" al apreciar que la portavoz del PSOE "confunde cosas y desconoce completamente la mecánica de la contratación por emergencia", a su entender porque "la quiere desconocer.

En cuanto a la "falta de transparencia" a la que alude Ranera, le ha replicado que lo argumente y ha aseverado que toda la contratación por emergencia de este informe está contenida en expedientes administrativos a los que la oposición tiene acceso desde hace meses.

NO CEDER A CHANTAJES

Ranera "a la hora de enfangar no se preocupa ni siquiera de leerse los papeles" porque hay un informe provisional de la Intervención General que pone en duda que la fórmula elegida sea la contratación por emergencia para los desmontes de las obras de urbanización de la parcela y resulta que el informe definitivo ya en el apartado de recomendaciones no dice nada sobre la contratación por emergencia".

La duda que tenía la Intervención, ha precisado Serrano, era sobre el plazo, y que ahí que había dos informes de geólogos, uno con carácter inicial y otro cuando se produjo el derrumbe del talud, que decían que "no se podía parar la obra, que había más riesgo de derrumbe y que lo que aconsejaban era seguir con la obra".

Eso es lo que motivó que jurídicamente, con transparencia en el expediente administrativo, se decidiese seguir con la contratación por emergencia. "Pero es que no aparecen las recomendaciones del informe definitivo de la Intervención y Ranera se sube aquí sin leerse los papeles. Ha visto que tiene la oportunidad de lanzar tinta de calamar sobre sus propios problemas y eso es lo que ha venido ella a hacer hoy aquí".

Serrano ha advertido a Ranera de que cuando se da una rueda de prensa para decir que hay "presunta corrupción con la contratación por emergencia, que afectan a la práctica totalidad de las áreas del Ayuntamiento y hay altos funcionarios que han desempeñado su papel con gobiernos también del PSOE, ZeC y PP lo mínimo que se puede hacer es tener un poquito de rigor, de seriedad y leerse los papeles".

Tajante ha subrayado: "No vamos a tratar los chantajes de nadie. Las manos limpias. No sé si en el seno del Partido Socialista hoy es un día en el que muchos puedan decir eso, pero con las manos limpias y con la conciencia bien tranquila, Ranera que no nos amenace con la Fiscalía. Si conoce algo que ella cree que es presuntamente delictivo, tiene la obligación de acudir a la Fiscalía".