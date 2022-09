La Guardia Civil detiene a cinco personas implicadas en el robo de mercancía textil en Zaragoza

ZARAGOZA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Equipo Territorial de Policía Judicial y Equipo Roca de la Guardia Civil de Casetas ha llevado a cabo una investigación que se ha saldado con la detención de cuatro personas como presuntas autoras del robo de mercancías textiles, aprovechando su condición laboral de transportistas, y ponerlas posteriormente a la venta a través de plataformas de Internet.

La operación se inició en el mes de febrero a raíz de la investigación de una denuncia por un presunto delito de amenazas con arma de fuego --que resultó ser simulada-- y otro de extorsión, motivada por una supuesta relación extramatrimonial entre miembros de dos familias y un impago de una deuda entre ambos.

Unos hechos por los que fue detenido el presunto autor de dichos delitos al día siguiente de recibir la denuncia, ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa.

Durante la investigación de este suceso los especialistas de Policía Judicial comprobaron que tanto el presunto autor, como las víctimas de la extorsión, se dedicaban al transporte de mercancías textiles desde la plataforma logística de PLAZA hasta el extranjero, principalmente Reino Unido y Francia y que durante dichos trayectos, podrían estar implicados todos ellos en la sustracción de parte de la mercancía para después ponerla a la venta a través de plataformas de Internet.

Tras el análisis de la información que se iba obteniendo durante la operación, y tras ponerse en contacto los agentes con las empresas

textiles, se localizaron ventas de los productos, tanto textiles como

relacionados con el deporte como bicicletas eléctricas, cascos, entre otros enseres, que deberían haber sido entregados en Reino Unido y Francia y que nunca llegaron a su destino por dicho motivo. Unas ventas que se habrían realizado por los propios transportistas o miembros de sus conocidos o familiares cercanos.

Durante uno de los operativos establecidos para verificar estos hechos la Guardia Civil localizó a una de las personas que efectuaba dichas ventas desde una localidad de la provincia de Zaragoza, así como recuperar el material que había sido puesto a la venta, el cual se hallaba depositado en su embalaje original, comprobando al mismo tiempo que había salido recientemente desde la plataforma logística de PLAZA con destino al extranjero.

Esta persona, un varón, fue investigada por un presunto delito de receptación. Tras la localización de este varón, la investigación se centró en las personas que facilitaron el material sustraído al receptador, tratándose de tres personas pertenecientes a las dos familias que estuvieron implicadas en la denuncia de la extorsión que se interpuso en febrero.

Los tres fueron localizados y detenidos durante los meses de junio y julio por presunto delito de robo con fuerza en las cosas y otro de pertenencia a grupo criminal, ya que se coordinaban para llevar a cabo esta actividad ilícita y repartirse los beneficios obtenidos. Se trata de dos mujeres y un hombre de nacionalidad rumana, con domicilio en una localidad de esta provincia y que quedaron a disposición judicial tras las detenciones.

Además se procedió a la investigación de una quinta persona, una mujer con relación de amistad con los detenidos, por un presunto delito de receptación.

Las empresas multinacionales propietarias de la mercancía sustraída no detectaron los robos de la misma hasta que no se pusieron en contacto con ellas los investigadores, no pudiendo determinar una cuantía exacta de las prendas sustraídas puesto que se continúa analizando la documentación relativa a los albaranes de los transportes, y cuyo asciende hasta el momento a casi 15.000 euros entre el género sustraído y el que fue recuperado.

La investigación continúa abierta para determinar si existen más personas implicadas en estos hechos, han precisado las citadas fuentes.