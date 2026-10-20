Tabanera (PP) rechaza el modelo de financiación autonómica de Sánchez: "Su fracaso no vamos a pagarlo los aragoneses"

La portavoz de Hacienda del PP en las Cortes de Aragón, Lorena Tabanera. - PARTIDO POPULAR

ZARAGOZA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Hacienda del PP, Lorena Tabanera, ha rechazado el modelo de financiación que el Gobierno de Sánchez aprobó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, solo con los votos del Gobierno de España, Cataluña y Canarias. Ha dejado claro que este modelo es un nuevo fracaso de Pedro Sánchez, y "su fracaso no vamos a pagarlo los aragoneses. Pedro Sánchez no quiere un Aragón fuerte. El PSOE no quiere un Aragón fuerte. Nos quieren pequeños, pobres y callados. Y no lo van a conseguir".

La diputada popular ha dejado claro que este modelo es un nuevo fracaso de Pedro Sánchez, y "su fracaso no vamos a pagarlo los aragoneses. Pedro Sánchez no quiere un Aragón fuerte. El PSOE no quiere un Aragón fuerte. Nos quieren pequeños, pobres y callados. Y no lo van a conseguir".

Por ello, el PP llevará una iniciativa al pleno del próximo jueves. "Esperamos el apoyo de todos los grupos parlamentarios, esperamos que digan sí a Aragón y no a pagar las facturas del presidente del Gobierno. Me dirijo especialmente a la señora Alegría, que fue ministra y portavoz de este mismo Gobierno que hoy ataca frontalmente al futuro de Aragón y de nuestros hijos, y le pido que por una vez elija a los aragoneses por encima de Pedro Sánchez".

Tabanera ha explicado que el perjuicio a Aragón es un hecho, no una opinión, y es un dato que sale de los propios números del Ministerio de Hacienda, ya que el índice de financiación por población ajustada de nuestra comunidad pasa de 105 a 99. Aragón estaba por encima de la media y con este modelo queda por debajo. "Eso es lo que el Gobierno llama una reforma histórica, cuando lo único histórico aquí es el agravio que sufre Aragón", ha asegurado.

La portavoz de Hacienda del PP ha recordado que el acuerdo deja de lado cuánto cuesta prestar los servicios públicos y se aparta de las propuestas técnicas previamente elaboradas por el propio Ministerio de Hacienda en 2021.

En ese informe se incorporó un indicador específico para el reto demográfico que tienen comunidades como Aragón, y se tenía en cuenta la población necesaria para alcanzar la densidad media, "mientras que ahora ni la despoblación ni la densidad figuran en la lista de variables a tener en cuenta. También se ha apartado de sus propuestas de ponderación de otras variables poblacionales muy importantes para Aragón como sanidad o la superficie. La sanidad pesa hoy un 38% frente a los 40 o 45 de aquel informe. La superficie, 1,6% frente a 1,8", ha expuesto.

Tabanera ha considerado que se trata de un modelo injusto que castiga a Aragón, una comunidad en la que cuesta más prestar los servicios. "Somos un territorio extenso, con una población pequeña y envejecida, y eso encarece, sobre todo, la sanidad: más distancias que cubrir, más pacientes mayores y menos población entre la que repartir los costes, de manera que cada hospital, cada consultorio y cada ambulancia cuestan más por habitante. Pues bien, el acuerdo prescinde de lo que cuesta realmente prestar esos servicios y lo sustituye por otros criterios de ponderación, dando como resultado que lo que más cuesta en Aragón es lo que menos cuenta".

Todos estos "cambios de opinión" del Gobierno Sánchez no van avalados por ningún tipo de justificación técnica, esto es el pago de la factura de investidura, "el pago de los 7 votos de Junts que Sánchez necesitó para ser presidente, el pago a Junqueras. Y se une a otras facturas que ya conocemos, como el intento de condonar la deuda, los indultos a los independentistas o la amnistía para el fugado Puigdemont".

Ha concluido diciendo la portavoz que "esta factura de la financiación autonómica privilegiada para Cataluña, a diferencia del resto, la vamos a pagar los aragoneses, nos van a meter la mano en el bolsillo con tal de mantenerse en el poder".