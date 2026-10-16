Teruel Existe y Aragón Existe concurren a las elecciones generales como Coalición Existe

Logo de Teruel Existe y Aragón Existe - TERUEL EXISTE Y ARAGÓN EXISTE

ZARAGOZA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Teruel Existe y Aragón Existe han presentado este viernes, 16 de octubre, ante la Junta Electoral Central, la Coalición Existe, formada por ambos partidos, para concurrir a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

La coalición aragonesa que propuso el pasado viernes el coordinador de Aragón Existe, Valero Aguayos, no ha tenido la suficiente respuesta como para constituirse, por lo que Teruel Existe y Aragón Existe concurrirán a las próximas elecciones generales como una coalición "verdaderamente del territorio, sin amos en Madrid y en Barcelona".

La Coalición Existe va a defender "a ultranza" los servicios públicos en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos y todo el territorio aragonés y que se corrijan los agravios históricos en infraestructuras y financiación. En cuanto a los candidatos que encabezarán las listas, todavía no están designados, ya que saldrán de un proceso de primarias.