Teruel visibiliza la fibromialgia y el dolor crónico en una jornada de concienciación y apoyo a los pacientes

Sesión de gimnasia adaptada organizada por AFIFASEN. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL.

TERUEL 12 May. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Teruel ha conmemorado hoy el Día Internacional de la Fibromialgia con una completa jornada de bienestar, divulgación y concienciación impulsada por la Asociación de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica y Sensibilidad Química Múltiple de Teruel (AFIFASEN), en colaboración con el Ayuntamiento y otras entidades.

La concejal de Servicios Sociales, Carmen Romero, ha participado este martes en las actividades organizadas por la asociación en la Plaza del Torico, donde AFIFASEN ha instalado una mesa informativa entre las 11.00 y las 13.30 horas para acercar a la ciudadanía información sobre estas patologías, su impacto en la vida diaria y los recursos de apoyo existentes en la ciudad.

Romero también ha asistido a la sesión de gimnasia adaptada celebrada en la misma plaza, una actividad abierta a todos los públicos en la que integrantes de la asociación han mostrado algunos de los ejercicios físicos adaptados que contribuyen a mejorar la movilidad, reducir el dolor y favorecer el bienestar físico y emocional de las personas afectadas.

Durante su visita, la edil ha mantenido un encuentro con la presidenta de AFIFASEN, Pilar Perales, y con varias integrantes de la asociación, interesándose por el trabajo diario que desarrolla la entidad y por las principales necesidades del colectivo.

La edil ha recordado el compromiso municipal con AFIFASEN y ha señalado que el Ayuntamiento mantiene su apoyo a la asociación, que en la última convocatoria de subvenciones recibió una ayuda de 4.800 euros destinada a contribuir al funcionamiento de la entidad y al desarrollo de sus actividades. Ha puesto en valor la labor social y humana que realiza AFIFASEN, subrayando la importancia de seguir visibilizando enfermedades que, pese a su enorme impacto físico y emocional, continúan siendo en muchos casos poco comprendidas.

PROGRAMA PARA HOY

Las actividades continuarán esta tarde con una serie de ponencias sobre salud y dolor crónico que tendrán lugar entre las 18.00 y las 20.00 horas en la Sala Guadalaviar del Centro Social de San Julián.

El programa incluye la participación de diversos profesionales especializados en salud, fisioterapia, ejercicio terapéutico, nutrición y tratamiento del dolor crónico.

Entre los ponentes figuran la gerente de PRANA Fisioterapia y especialista en fisioterapia deportiva y ecografía, Diego Plumed; la responsable de ejercicio terapéutico en PRANA, Nerea Lucía Campos; el gerente de Espacio Actibi y especialista en dolor crónico, Jordi Montoliu; y la gerente de PASGO y especialista en Nutrición y Dietética, Ana Pascual, cuya intervención está programada para una segunda sesión el próximo 2 de junio.

AFIFASEN, creada en junio de 2011, cuenta actualmente con alrededor de 170 socios, en su mayoría personas mayores de 40 años. La entidad tiene su sede en el Centro Social del Arrabal, ubicado en la calle Mayor, 47, desde donde desarrolla una intensa actividad orientada a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y sensibilidad química múltiple.

Su principal objetivo es contribuir a la plena normalización de la vida de las personas diagnosticadas, evitando que estas patologías supongan una renuncia automática al desarrollo profesional, personal y social.

Desde la asociación han indicado que una adecuada adaptación del puesto de trabajo podría evitar, en muchos casos, la necesidad de solicitar incapacidades permanentes, favoreciendo así la permanencia laboral y la autonomía personal.

La fibromialgia y otras patologías asociadas presentan importantes desafíos diarios para quienes las padecen. A los intensos dolores físicos, la fatiga crónica o la hipersensibilidad química se suman con frecuencia sentimientos de confusión, estrés, impotencia, culpa o miedo.

Además, muchas personas afectadas conviven con una fuerte sensación de incomprensión social y sanitaria, así como con aislamiento derivado de la dificultad para hacer visibles síntomas que no siempre son perceptibles desde el exterior.

En este contexto, AFIFASEN desempeña una función esencial no solo desde el punto de vista terapéutico, sino también emocional y comunitario. El acompañamiento, la escucha y la creación de redes de apoyo entre pacientes son elementos clave en el trabajo cotidiano de la asociación.

Entre las actividades que desarrolla la entidad figuran terapias grupales, yoga, gimnasia adaptada, talleres de memoria, fisioterapia, acupuntura y baile en línea.

Asimismo, organiza talleres de manualidades en los que los participantes elaboran piezas de belén, adornos navideños y marionetas artesanales, favoreciendo tanto la estimulación cognitiva como la convivencia.

Con esta jornada, AFIFASEN y el Ayuntamiento de Teruel buscan seguir dando visibilidad a unas enfermedades todavía rodeadas de desconocimiento, al tiempo que reivindican mayor sensibilidad institucional, recursos especializados y comprensión social hacia quienes conviven diariamente con el dolor crónico.