Tomasa Hernández critica la eliminación de la Direccion General de Industrias Culturales del Gobierno de España

ZARAGOZA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia, Interior y Cultura del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, ha criticado este martes la eliminación de la Dirección General de Industrias Culturales por parte del Ministerio, al tiempo que ha afirmado que "estas industrias representan un 4% del PIB del país" y "sin ellas no puede haber cultura", ya que "gestionan toda la gama de actividades vinculadas a la creación y comercialización de bienes culturales".

Hernández ha comparecido en Comisión de las Cortes de Aragón, donde ha detallado el trascurso de la Conferencia Sectorial de Cultura, celebrada en Avilés el 22 de febrero, y entre "lo más mollar" ha destacado "la convocatoria de una subvención por quinientos mil euros destinada a aprobar la creación literaria en cualquier lengua de habla en el país".

En este sentido, Hernández ha anunciado que va a dirigirse a "aquellas instituciones que puedan saber quién está en condiciones de presentar calidad en alguna de las lenguas que se hablan en Aragón".

Por otro lado, la responsable de Cultura ha lamentado "no tener noticias del museo provincial cerrado por obras", "no haber obtenido respuesta en relación con la cesión del Centro de Bellas Artes" o "no contar con un museo provincial en Teruel porque no es de gestión autonómica ni de titularidad estatal".

Asimismo, Tomasa Hernández ha reconocido que su relación con el ministro es "excelente", pese a "no compartir algunas teorías" y "cualquier petición de dimisión sería baldía". En última instancia, ha asegurado que "el PP cuando va a una sectorial defiende a su comunidad, y así sucedió en la Conferencia sectorial".

GRUPOS

El diputado del PSOE Daniel Alastuey ha reclamado conocer la opinión de la consejera "sobre las políticas del Gobierno en relación con la cultura" en un momento "en el que ya se han tomado una serie de decisiones que determinan el futuro de la materia a lo largo de la legislatura".

La diputada popular Ana Marín ha incidido en que "la Constitución garantiza el acceso a la cultura" y "cuando el Gobierno de Aragón va a solicitar cualquier tema al Gobierno de España va con la convicción suficiente para llevarse lo mejor para nuestra Comunidad".

En representación de VOX, David Arranz ha expuesto que "el ministro impregna toda su actividad con un claro sesgo ideológico y político", una percepción que, ha añadido, "proviene de juicios fundados tras observar sus comportamientos e intervenciones públicas".

Desde CHA, José Luis Soro ha señalado que, según la Constitución, "las comunidades autónomas podrán asumir competencias en cultura", al tiempo que ha afirmado que "el Estado tiene tan solo una competencia residual en cuestiones como la defensa del patrimonio y la gestión de sus museos y bibliotecas".

Por parte de Teruel Existe, Joaquín Moreno ha preguntado a la consejera "qué equipamientos aragoneses se van a incluir en el nuevo plan de impulso territorial", y le ha rogado que "busque el necesario diálogo con el Ministerio de Cultura".

El portavoz del PAR, Alberto Izquierdo, ha afirmado que "esta Comunidad se avergüenza de tener un ministro sectario que solo defiende a los suyos, a los que creen que le apoyan, y al resto de los españoles, incluidos los aragoneses, nos aísla".