La Universidad San Jorge comienza el curso 2023-2024 con más de 3.000 alumnos y cuatro nuevos grados

VILLANUEVA DE GÁLLEGO (ZARAGOZA), 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad San Jorge ha arrancado este lunes, 11 de septiembre, su decimonoveno curso con más de 3.000 alumnos de grado, 800 de ellos de nuevo ingreso, y cuatro nuevas titulaciones: Ingeniería Biomédica, Ingeniería de la Ciberseguridad, Inteligencia Artificial y Criminología, que refuerzan la apuesta de la USJ por la formación de perfiles profesionales clave en el desarrollo tecnológico de Aragón.

Estas titulaciones completan la oferta formativa de la USJ, que cuenta con 23 grados --34 si se tienen en cuenta las dobles titulaciones --, 8 másteres universitarios, 13 títulos propios y más de 200 títulos online.

Además, en tres años, el número de alumnos matriculados ha aumentado un 16%, y continúa creciendo la cifra de estudiantes internacionales, sumando este año un total de más de 90 alumnos procedentes de 22 países.

Coincidiendo con el inicio de las clases, también se ha celebrado el acto oficial de apertura del curso académico, que ha estado presidido por la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Claudia Pérez Forniés, quien ha destacado el arraigo y la solidez de USJ, "que crece en número de alumnos y en oferta formativa" y cuenta con el "prestigio del Grupo San Valero y de la Archidiócesis de Zaragoza".

Además, ha resaltado el papel de las universidades como actores que hacen que los países se desarrollen y prosperen. "La Universidad ha de ser faro que muestre los caminos cimentados no solo sobre el desarrollo tecnológico, sino sobre los valores éticos que deben sustentar las sociedades libres y democráticas", ha argumentado. "Por lo tanto, se trata de que sus egresados sean excelentes profesionales y de que trabajen por esa dimensión social", ha agregado.

El doctor César Berzosa ha sido el encargado de impartir la lección inaugural, que ha tratado sobre las adaptaciones fisiológicas relacionadas con la actividad física y la salud.

Entre los efectos del ejercicio físico sobre el organismo, Berzosa ha mencionado "la adaptación celular y la adaptación sistémica" y ha citado beneficios del ejercicio en la salud, como "la conservación del funcionamiento del corazón durante más tiempo", "menor evidencia de deterioro en la masa muscular" y adaptaciones "a nivel cerebral".

"Mi realidad es explicar que el ejercicio físico genera modificaciones en nuestro organismo que lo llevan a una mayor funcionalidad y un menor deterioro de los sistemas; e investigar y aprender otras nuevas", ha explicado.

Durante el acto, la rectora de la Universidad San Jorge, Berta Sáez, ha manifestado que las nuevas titulaciones de la USJ son una consecuencia de la transformación que vive la sociedad.

"Los cambios se aceleran, el mundo de hoy no es el que vivimos hace 10 o 15 años, y las universidades debemos dar respuesta, sin excusas, a las necesidades sociales y laborales presentes y futuras", ha asegurado.

Por su parte, el presidente del Grupo San Valero, Pedro Baringo, ha observado que, debido a la "convulsa situación" social de la actualidad, es necesario formar no solo a "excelentes profesionales", sino también a "personas que sean capaces de tener un pensamiento crítico, que cuestionen y busquen la verdad".

En esta misma línea, el arzobispo de Zaragoza y gran canciller de la Universidad San Jorge, Carlos Escribano, ha declarado que el "mundo globalizado requiere más que nunca de personas comprometidas con la paz, el medio ambiente, las desigualdades y la pobreza".

En este contexto, ha mencionado a la USJ como "un proyecto educativo clave", ya que la comunidad universitaria "tiene un papel decisivo para hacer de la Tierra un lugar mejor" y ofrece a los jóvenes "la oportunidad de indagar en su proyecto personal y encontrar su lugar en el mundo".

Durante la ceremonia se ha investido a los 6 nuevos doctores de la USJ en las áreas de Ciencias de la Salud y de Medioambiente: Estela Sangüesa, Luis Fernández, Rocío Fortún, Jaime Tuquet, Alejandro Moreno y Emma Gaitán. Asimismo, se han entregado los Premios Extraordinarios de Doctorado de los cursos 2020-2021 y 2021-2022 a Sandra Calvo, David Lapeña, Juan Rabal y Carmen Callao.

A la ceremonia también han asistido el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, y la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, entre otras autoridades y representantes de empresas aragonesas.

JORNADA DE BIENVENIDA

Para comenzar el curso 2023-2024, los alumnos de nuevo ingreso han disfrutado de una jornada de bienvenida en la que, además de conocer a sus compañeros y profesores, han podido descubrir los servicios que la USJ ofrece a los estudiantes para que puedan desarrollarse no solo profesionalmente, sino también personalmente, como por ejemplo, actividades deportivas y culturales, voluntariado, programas de movilidad internacional y préstamos de biblioteca.

Todas estas actividades se engloban bajo el paraguas de Huella USJ, un programa que ofrece a los estudiantes formación en competencias para la vida.

Lucía Cobo, alumna de primer curso de Psicología, ha indicado que la jornada le ha parecido "una gran oportunidad para conocer a estudiantes de todos los grados", explicando que conocía a amigos que comenzaron el curso pasado y que le habían contado de qué se trataba. "Pero ha superado mis expectativas. Me he sentido muy acompañada y acogida y ya he podido conocer a compañeros de mi clase", ha agregado.

Coincidiendo con esta jornada lúdica, los alumnos han recibido la visita de Vega Gimeno, capitana del equipo femenino del Casademont Zaragoza, de la jugadora Helena Oma y del entrenador Carlos Cantero, quienes han llevado al campus el trofeo de la Copa de la Reina conseguido el pasado abril. Los estudiantes han podido hablar y hacerse fotos con la copa y las deportistas durante parte de la mañana.

Para continuar con la primera semana del curso y para favorecer la integración de los estudiantes, el próximo jueves se celebrará una fiesta de apertura con el DJ de Hit FM José AM.

Ese mismo día, además, se desarrollará la Gala del Deporte, una ceremonia en la que se reconocerán a todos los deportistas de la USJ que han conseguido medallas y han participado en los distintos torneos que se han organizado a lo largo del pasado curso académico.

En este acto se otorgará una mención especial al equipo masculino de rugby 7, que a comienzos de septiembre se hizo con la medalla de plata en los Campeonatos Europeos Universitarios.