Vaquero alerta de que el decreto estatal de centros de datos puede frenar inversiones tecnológicas en Aragón

La vicepresidenta se ha reunido con Fausto Matos, miembro del gabinete de la vicepresidenta ejecutiva para Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen - GOBIERNO DE ARAGÓN

La vicepresidenta autonómica traslada a la Comisión Europea su preocupación por los cambios normativos

Ha reclamado que la planificación energética atienda a la capacidad de generación y las necesidades de cada territorio

ZARAGOZA/BRUSELAS, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte, Mar Vaquero, ha advertido en Bruselas de que el decreto de centros de datos que pretende impulsar el Ejecutivo central podría "comprometer inversiones estratégicas y frenar el desarrollo tecnológico de Aragón".

La dirigente autonómica ha trasladado esta preocupación a Fausto Matos, miembro del gabinete de la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, durante una reunión celebrada este miércoles, 14 de octubre, para abordar la realidad energética y tecnológica de la comunidad.

En el encuentro, Vaquero ha defendido que las empresas que han apostado por Aragón han desarrollado sus proyectos conforme a unas condiciones determinadas y ha alertado de que modificarlas sustancialmente durante su tramitación puede generar incertidumbre y poner en riesgo su viabilidad.

"Aragón ha hecho los deberes en energía renovable y atracción empresarial. No se pueden cambiar las reglas a mitad de camino y penalizar ese esfuerzo", ha afirmado la vicepresidenta, que ha reclamado que las decisiones sobre planificación energética se adopten mediante criterios transparentes y objetivos.

En este sentido, ha sostenido que deben tenerse en cuenta la capacidad de generación, la demanda acreditada, la viabilidad de los proyectos y su impacto económico y social. Asimismo, ha reclamado "justicia territorial" y ha rechazado lo que considera un trato desigual entre comunidades autónomas a la hora de distribuir las oportunidades de desarrollo tecnológico.

"No aceptamos que se favorezca a unas comunidades a costa de limitar las oportunidades de otras. Aragón tiene derecho a competir en igualdad de condiciones y a que se tenga en cuenta su esfuerzo inversor y energético", ha manifestado.

ENERGÍA PARA ATRAER EMPRESAS Y EMPLEO

La vicepresidenta ha insistido en que la comunidad debe poder transformar su capacidad de generación energética en inversiones empresariales, puestos de trabajo y oportunidades para sus ciudadanos. Para ello, ha solicitado infraestructuras y decisiones administrativas que permitan aprovechar los recursos disponibles, facilitar el crecimiento de las empresas y favorecer que los jóvenes puedan desarrollar su futuro profesional en Aragón.

Durante la reunión también se ha abordado la capacidad de la comunidad para atraer inversiones tecnológicas, en un contexto en el que el volumen de inversión asociado a estos proyectos supera los 90.000 millones de euros, según los datos trasladados por el Gobierno autonómico.

Además de la regulación de los centros de datos y su relación con la planificación energética, el encuentro ha permitido tratar la evolución del sector audiovisual aragonés y los planes de las instituciones comunitarias para impulsar el desarrollo de la tecnología cuántica.

DEBATE EUROPEO SOBRE LA AUTOMOCIÓN

La agenda de Vaquero en Bruselas ha incluido también su participación en la segunda jornada del pleno del Comité Europeo de las Regiones, en el que se ha debatido sobre el futuro de la automoción.

La vicepresidenta ha desarrollado estas actividades en el marco de la representación de los intereses de Aragón ante las instituciones europeas, con especial atención a las decisiones que pueden condicionar la implantación de nuevas actividades tecnológicas y la competitividad empresarial de la comunidad.

El Gobierno aragonés sostiene que la planificación energética debe permitir aprovechar la capacidad renovable de la región y mantener condiciones estables para los proyectos empresariales. Vaquero ha advertido de que los cambios regulatorios durante la tramitación de las inversiones pueden alterar sus previsiones y ha defendido que las decisiones estatales tengan en cuenta las necesidades y el esfuerzo realizado por cada territorio.