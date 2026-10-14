Vaquero reclama a la UE, en el Comité de las Regiones, energía competitiva y ayudas a la inversión en la automoción

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, en la segunda jornada del Pleno del Comité de las Regiones de la UE. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 14 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera de Presidencia, Justicia y Cultura, Mar Vaquero, ha participado este miércoles, 14 de octubre, en la segunda jornada del Pleno del Comité de las Regiones de la UE, donde ha reclamado "normas útiles y eficaces", energía competitiva y ayudas a la inversión y a la demanda en el sector de la automoción.

En declaraciones a los medios de comunicación, Vaquero ha hecho defensa del sector de la automoción y de la transición hacia una movilidad descarbonizada, "siempre que ello genere oportunidades en el territorio, que sea un proceso ordenado que refuerce también la posición de nuestras empresas y proteja a los trabajadores".

"Es un sector estratégico", ha continuado Vaquero quien ha abogado por crear una red de puntos de recarga a lo largo de todo el territorio y "más financiación, más formación y menos burocracia".

"Aragón, además, puede dar ejemplo de ser una referencia en el sector de la automoción" porque "a lo largo de años ha generado un importante ecosistema de empresas de componentes y ahora renovamos ese potencial con la llegada de una importante inversión como es la gigafactoría" de baterías de Figueruelas (Zaragoza).

El Gobierno de Aragón reclama a la UE "que aproveche el conocimiento, la experiencia que tenemos las regiones líderes en automoción para poder hacer ese proceso y esa transición de una forma más ordenada y que ayude a tener más competitividad y más productividad teniendo en cuenta además que es clave para generar empleo en el territorio".

PRESUPUESTOS DESCENTRALIZADOS

"Europa es la Europa de las Regiones y, por lo tanto, nuestra aportación de experiencia y nuestra participación es fundamental", ha considerado Mar Vaquero.

"Es necesario llevar a cabo la descentralización, que las regiones tengan la posibilidad de participar, también, en la decisión de cómo se van a repartir esos presupuestos, esos fondos, porque allí es donde se produce el verdadero impacto de todas las políticas europeas". "Más cohesión, más participación y más descentralización en el nuevo plan plurianual financiero".

También ha manifestado su apoyo a la creación de zonas de aceleración industrial, lo que se regulará con una norma de alcance europeo. Ha apuntado que el 20% del PIB de Aragón ya es industrial.

"Desde Aragón podemos contribuir a la solidez de la cadena de valor de la industria europea y seguir aportando también ahí como región nuestra experiencia y nuestro liderazgo", ha concluido.