Los vecinos del Casco Viejo de Huesca reclaman la atención sanitaria que les brindaba el centro de salud Santo Grial

HUESCA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Vecinos del Casco Viejo de Huesca, Osce Biella, ha hecho balance del 2024, un año en el que ve que "hay demasiados objetivos incumplidos y algunas esperanzas marchitas", así como "un amargo punto negro", que es la clausura del centro de salud Santo Grial, que les brindaba una atención sanitaria de proximidad, así como "amparo y remedio en momentos difíciles".

En su opinión, "no se progresa, no se mejora si se elimina un servicio y se sustituye por otro más alejado, no hay calidad en la atención si no es próxima".

En este punto, han asegurado que sienten "la desprotección de los que deben cuidarnos" y han exigido "ser bien atendidos. "Este barrio necesita la atención de proximidad que nos brindaba el centro Santo Grial y los problemas de gestión han de resolverlos aquellos a los que les corresponde, como son nuestros representantes remunerados", han añadido.

Han argumentado que, "mientras que Europa y los grandes núcleos han comprendido qué es calidad de vida y reorganizan infraestructuras para crear las ciudades de los 15 minutos, donde todos los servicios han de hallarse a disposición del ciudadano a menos de 15 minutos a pie, Huesca, que poseía esta cualidad inherentemente, está siendo desmantelada".

"Caminamos hacia atrás, vamos al revés de los tiempos, estamos más desprotegidos, los cuidados, las facilidades y las atenciones se alejan en vez de acercarse", han expresado.

Desde la Asociación, han asegurado que "a lo largo de todo el 2024 se ha trabajado seriamente por la mejora del Casco y de la ciudad, para evitar la dejación y dando pasos hacia un progreso que signifique dignidad y bienestar". "También nos hemos involucrado con diferentes agentes y plataformas, sobre todo en este año, en defensa de uno de los derechos más básicos e innegociables, el de la salud y los cuidados", han agregado.

Los vecinos han manifestado que procuran siempre "un barrio más habitable y amable y una ciudad con la calidad de vida que toca en el siglo XXI", así como su deseo de ser "agentes activos" y conocedores de la realidad vecinal.

Sin embargo, "poco puede una modesta asociación, por más tiempo que le echemos, ante el acoso y derribo que sufre nuestro Casco Viejo", ya que "perdemos servicios y comercios, perdemos tejido urbano y patrimonial, perdemos población, perdemos calidad de vida, perdemos capacidad de ser escuchados y perdemos el centro de salud de proximidad que nos brindaba amparo y remedio en momentos difíciles".