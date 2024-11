VOX afirma que la inmigración ilegal trae "la multiculturalidad de la violación" a Aragón y defiende las deportaciones

ZARAGOZA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de VOX en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha culpado al bipartidismo de la inmigración ilegal que "padece" la comunidad autónoma y ha afirmado que lo que trae es "la multiculturalidad de la agresión sexual, del machetazo y de la violación". Ha defendido las deportaciones "porque no se puede entrar a España de manera ilegal".

En declaraciones a los medios de comunicación minutos antes del inicio de la sesión plenaria de este jueves en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco ha apuntado que la comunidad autónoma es "un 8 por ciento más insegura que el año pasado" y ha cifrado en más de 200 los inmigrantes ilegales que han llegado al territorio desde que su formación política salió del Ejecutivo autonómico.

Ha considerado que la inmigración ilegal es un "tema capital" y ha abogado por deportar a todo aquel que entre a España de este modo: "Me da igual que sea un budista de Australia o un enemigo del surtido ibérico de Yemen. Es exactamente lo mismo". En este sentido, ha precisado que no se trata de la raza, sino de "garantizar la seguridad en las calles".

Asimismo, ha indicado que la inmigración ilegal sí está asociada al aumento de la criminalidad y ha señalado como ejemplo las cárceles. Ha recordado su etapa como vicepresidente primero del Gobierno de Aragón y consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia para contar que no pudo visitar el centro penitenciario de Zuera (Zaragoza) porque el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska "no nos dejó". Sin embargo, "sí estuvimos en la de Daroca y vimos cuál era la proporción de reclusos de otras nacionalidades y de españoles", ha añadido.

Por todo ello, VOX ha presentado una proposición no de ley (PNL) para su debate y votación en el pleno de este jueves relativa al traslado y acogida de inmigrantes ilegales fuera de España y en la que exigen la deportación de inmigrantes ilegales, el cierre de los centros de acogida de menores extranjeros no acompañados (MENA), que Aragón se niegue a "recoger" inmigrantes ilegales en las reuniones sectoriales y que "el dinero que se usa para colaborar con el tráfico de personas, con las mafias de tráfico de personas, se emplee en devolver a los inmigrantes a sus países de origen o, si ellos no quieren volver, que se les envíe a Bruselas, porque es donde viven muy cómodamente las élites globalistas que nos han traído hasta aquí".

"Seguramente, --la presidenta de la Comisión Europea-- Úrsula von der Leyen no los quiere, porque es muy fácil hacer caridad con el dinero y con la seguridad de otros", ha aseverado el portavoz de VOX en las Cortes de Aragón.

PRESUPUESTOS

Por otro lado, ha tildado de "irresponsabilidad grave" que el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, no haya contactado todavía con VOX para avanzar en la elaboración del presupuesto autonómico para 2025.

"No entiendo esta especie de cambalaches políticos y truques en los que parece que estamos aquí esperando", ha criticado Nolasco, para manifestar que los aragoneses "merecen un presupuesto". Ha mostrado su disposición a negociar con Azcón, aunque ha recalcado que la importancia que tendrá la inmigración en sus conversaciones, puesto que fue lo que motivó su salida del Gobierno de Aragón.