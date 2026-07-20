Vox exige transparencia ante el "caos" del autobús en Zaragoza por la falta de transporte tras la final del Mundial

Archivo - El concejal de VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza, David Flores. - VOX ZARAGOZA - Archivo

ZARAGOZA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, David Flores, ha pedido al equipo de Gobierno de la ciudad, que aclare "de forma inmediata" la "preocupante" oleada de averías simultáneas que han dejado fuera de servicio a decenas de autobuses urbanos. Asimismo, han criticado "el absoluto desamparo que han sufrido los vecinos la pasada noche al finalizar el partido de la final del Mundial de Fútbol, cuando miles de aficionados se encontraron sin opciones de transporte público para regresar a sus hogares".

Flores se ha referido en su intervención durante la comisión de Movilidad y Medioambiente a la situación vivida esta pasad noche tras el partido de la final del Mundial de Fútbol, que ha sido "el enésimo ejemplo de falta de previsión" ante la gran cantidad de aficionados que se acercaron a la plaza del Pilar a ver el partido en la pantalla gigante.

"Un gran evento deportivo --ha dicho-- exige una planificación de transporte a la altura de una gran capital, con refuerzos reales de autobús y tranvía, y no dejar a los vecinos caminando kilómetros a pie hacia sus casas".

La petición de VOX surge tras los "preocupantes" datos aportados por los trabajadores del servicio, que han registrado hasta 74 averías en una sola jornada, manteniendo unos 50 vehículos paralizados de forma simultánea.

David Flores, ha criticado con firmeza la "opacidad del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza" acusándolo de "mantener este asunto en una "constante nebulosa informativa, sin ofrecer balances claros a los grupos municipales ni a la ciudadanía".

El concejal de Vox ha mostrado su preocupación por los retrasos diarios que "deben soportar" los zaragozanos sin apenas información por parte de las autoridades competentes.

"No podemos consentir que la cuarta ciudad de España gestione su movilidad a ciegas --ha afirmado Flores--. Los zaragozanos sufren retrasos diarios y caídas de frecuencias mientras el equipo de gobierno se limita a describir protocolos técnicos en lugar de exigir responsabilidades operativas e informar con datos reales sobre el estado de la flota. Exigimos saber con precisión cuántos autobuses diesel, híbridos o eléctricos están averiados cada día para poder solucionar de raíz este problema recurrente durante los picos de calor".

EL CONTRASTE TÉCNICO Y LA OPACIDAD DEL GOBIERNO

David Flores ha recriminado a la consejera municipal de Movilidad y Medioambiente, Tatiana Gaudes, que "no haya aclarado si los fallos masivos se concentran en los modelos híbridos, diesel o eléctricos, ocultando cuál es el fallo de raíz".

Ha criticado que se acepte la versión de la concesionaria, que alega que son incidencias "menores" que se resuelven en un plazo de dos a cuatro horas, cuando la realidad es que el servicio diario "se ve gravemente mermado", ha diferenciado.

Ha censurado, además, que el autobús sea una "nebulosa" en la cuarta ciudad de España al argumentar que en sectores como la aviación civil o el transporte ferroviario, cualquier ciudadano puede acceder libremente a los informes de seguridad, fiabilidad y mantenimiento técnico, algo que el Ayuntamiento de Zaragoza "no permite en su red de autobuses".

PROPUESTAS PLANTEADAS POR VOX

En su intervención, David Flores ha enfocado sus propuestas hacia la fiscalización rigurosa de la empresa concesionaria y la transparencia institucional, exigiendo que el Ayuntamiento de Zaragoza asuma un papel activo de control en lugar de limitarse a justificar a la empresa.

El concejal de Vox ha reclamado que el Ayuntamiento de Zaragoza informe con total transparencia sobre cuántos expedientes sancionadores se han abierto realmente a la empresa concesionaria debido a los incumplimientos en las frecuencias; que el equipo de gobierno obligue a la empresa a implementar planes de contingencia técnicos eficaces para que las altas temperaturas de verano no dupliquen de forma sistemática las incidencias mecánicas.

Otras propuestas de Vox pasan por elaborar un informe pormenorizado que catalogue las averías según el tipo de vehículo --especificando si los fallos se concentran en los autobuses diesel, híbridos o eléctricos-- porque solo detectando qué tecnología está fallando se podrán aplicar soluciones mecánicas definitivas, ha argumentado.

Asimismo, demanda que el gobierno municipal cuantifique con "números exactos" cuántos servicios y expediciones diarias se suspenden o retrasan por culpa de los vehículos averiados.

Finalmente, propone replicar en el autobús urbano los modelos de transparencia de la aviación civil y el transporte ferroviario. Esta propuesta consiste en que cualquier ciudadano y grupo político pueda acceder digitalmente a los informes de seguridad, fiabilidad de las líneas y revisiones de los técnicos, eliminando la actual "nebulosa" en la gestión municipal.