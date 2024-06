VOX rechaza la central de biomasa junto al barrio de La Fuenfresca de la capital turolense

TERUEL, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Teruel defenderá una moción en el pleno del próximo lunes 1 de julio para rechazar la construcción de la central de biomasa de la empresa REBI (Recursos de la Biomasa) cuya ubicación está prevista a 469 metros de las primeras viviendas del barrio de La Fuenfresca, ubicada en el polígono 33 y parcela 162.

La portavoz de VOX, Elena Fernández, reclama al Gobierno municipal que "atienda las demandas vecinales que rechazan esta central debido a que la quema de productos de origen biológico genera sustancias contaminantes que pueden derivar en enfermedades respiratorias o incluso mayores problemas de salud".

La concejal ha considerado "alarmante" el hecho de que este proyecto "capte la contaminación de las chimeneas de diferentes edificios que se conectan y deslocalizan pequeños focos de contaminación para centralizarlo en un solo foco, que se encuentra al lado de los habitantes de La Fuenfresca". Algo que cataloga como "injusto para quienes viven en el mencionado barrio".

Fernández ha agregado que "no puede justificarse la central de biomasa con el pretexto de la reducción de CO2, porque Teruel ya dispone de la mejor calidad del aire en España, según los datos del Ministerio de Transición Ecológica". A esto se le suma que en la memoria del proyecto "no se habla de cómo llegará la materia prima a la central, por lo que el CO2 del transporte no está en ningún momento mencionado ni cuantificado".

La portavoz ha expuesto que "el riesgo cero no existe", por lo que "si hubiera un accidente o avería en la central, todos los edificios conectados se verían afectados sin calefacción ni agua caliente". "Dicho de otra forma, no conviene poner todos los huevos en la misma cesta", ha aseverado.

Fernández también se ha referido al informe del arquitecto municipal del 28 de junio de 2023, el cual alude que "este proyecto se trata de una actividad molesta, insalubre o peligrosa" y a su vez recomienda "alejarlo de vivienda o de un núcleo de población". Ha incidido en que "la empresa llegó a responder que la actividad podría calificarse como molesta, insalubre o nociva".

La portavoz de VOX ha incidido en que "la alcaldesa Emma Buj debe ser valiente y rechazar la central de biomasa, dado que los perjuicios para los turolenses son mucho más intensos que los supuestos beneficios que alude la empresa". "Se han creado grupos de trabajo, hay recogidas de firmas en contra de la central. Los concejales nos debemos a los turolenses, y estos han expresado que no desean la construcción de la central", ha concluido diciendo.