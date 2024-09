VOX tilda de la actuación de Susín sobre los inmigrantes de "irresponsable y tremendamente peligrosa para la seguridad"

ZARAGOZA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario de VOX en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha calificado de "irresponsable, dañina y tremendamente peligrosa para la seguridad y la convivencia de todos los aragoneses" la actuación de la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, sobre la llegada de inmigrantes .

Nolasco ha preguntado a la consejera si realmente cree que la llegada de "inmigrantes ilegales, que no sabemos quiénes son ni qué han hecho en sus países de origen", no supone un riesgo para la seguridad de los aragoneses. También le ha cuestionado "si de verdad piensa que no hay relación ninguna entre inmigración ilegal y delincuencia y si no se siente cómplice ni parte en la degradación de nuestras calles, de nuestros barrios y de nuestra convivencia".

En su intervención, Nolasco ha precisado que "se trata de coherencia, de dignidad, de temas muy graves que recaen directamente sobre su gestión y conciencia".

El portavoz de VOX también ha querido saber si la consejera puso todos los medios a su alcance, como por lo menos haberse negado en la sectorial a acoger a más inmigrantes ilegales.

Nolasco también ha criticado que se siga hablando de menas --menores no acompañados-- cuando "sabe perfectamente cuando la ortopantomografía, la prueba de los dientes, indica que más del 95 por ciento eran mayores de edad".

PEDIR MÁS DINERO NO ES LA SOLUCIÓN

Nolasco ha reconocido que Susín acusa al Gobierno central de repartir a los inmigrantes ilegales como "fardos" por España. Pero "cuál es su solución, pedir más dinero, porque hay que ser solidario", se ha preguntado.

"Esto es una invasión programada, entérese, no participe, no colabore. Porque si Sánchez está a la órdenes de Mohamed VI --para darles el Sáhara y para regalarle el dinero de nuestros impuestos-- y si ustedes hacen lo que dice Sánchez ustedes están a las órdenes de Mohamed VI", ha deducido.

Nolasco se ha preguntado "si cabe toda África en España. Mauritania tiene 4 millones de habitantes y el tirano de la Moncloa va a importar 250.000 --por cierto de un país en el que hay un 70 por ciento mutilación genital femenina y la esclavitud, al menos la oficial, se abolió hace cuatro días. ¿Va a pedir más dinero para seguir importando a África por fascículos".

Finalmente, Nolasco le ha recordado a la consejera Susín que "lo que haga estos años va a tener sus ecos por muchos años en la comunidad autónoma". Le ha interpelado acerca de si no se siente responsable, si agreden a una joven o un señor mayor uno de esos "menores mayores" que "no se sabe quiénes son ni a qué vienen, si va a tener la conciencia tranquila".

Ha avisado de que "si eso pasa, aunque sea un caso usted habrá sido colaboradora necesaria para que eso ocurra. Basta ya de buenísimo que nos lleva al abismo".