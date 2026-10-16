Yolanda Díaz aboga en Huesca por dotar de más recursos a la Inspección de Trabajo

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante la celebración del VI Congreso Nacional del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. - Verónica Lacasa - Europa Press

HUESCA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha abogado por dotar de más recursos a la Inspección de Trabajo, cuya labor ha ensalzado en el trascurso de su intervención en el VI Congreso Nacional del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad social, en Huesca.

El Palacio de Congresos de Huesca acoge este viernes la segunda y última jornada de este congreso, al que ha acudido Díaz, que ha resaltado la importancia de la labor que como servicio público realiza la inspección de trabajo en España.

Ha asegurado que el Ministerio apostó, desde el día en el que ella tomó posesión, por "una inspección que fuera eje clave, modélica, moderna y fuerte" y "hoy hay 1.140 inspectores e inspectoras de trabajo y 1.379 subinspectores y subinspectoras laborales"; se ha aumentado la plantilla un 25 por ciento, pasando de 2.000 efectivos a más de 2.500, "siendo la mayor dotación en el país".

Además, se ha reforzado el personal técnico administrativo con 200 nuevas plazas y se han configurado 50 becas para quienes quieran opositar, además de aumentar el presupuesto de la inspección, que supera los 220 millones de euros.

A pesar de ello, ha dicho que "no es suficiente, por lo tanto los retos continúan en un país que merece seguir avanzando, ganando derechos y cumpliendo, como ustedes hacen, con un servicio ejemplar de prestación pública". Ha afirmado que "hay que seguir dotando de recursos a la Inspección de Trabajo, no sólo materiales, sino también técnicos".

REIVINDICACIONES DEL SINDICATO DE INSPECTORES

De esta manera ha dado respuesta a las demandas del sindicato de inspectores, que reclama más recursos y plantilla para seguir desempeñando su labor. Jesús prieto es el portavoz del sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y ha trasladado que "son necesarios más recursos humanos, porque cada vez hay más carga de trabajo, cada vez se presentan más denuncias, porque a través del registro electrónico es más sencillo y cada vez hay más conocimiento de los derechos que tienen los trabajadores, de que se tiene que defender los derechos en todas las empresas".

Ha recalcado que "la inspección está para ayudar a la gente que cumple, a los trabajadores que lo necesitan en materia de prevención, laboral y seguridad social y tiene que estar en los centros de trabajo que son nuestros propios centros de trabajo".

En este punto, la ministra de Trabajo ha defendido y ensalzado la labor de la inspección, asegurando que la función que realizan es clave para cumplir el mandato constitucional del estado social. Por ello, les ha dado las gracias.

"Quiero, en nombre del Gobierno de España, darles las gracias a todos ustedes por su trabajo en condiciones que a ves sé que son difíciles, pero quiero reconocer el trabajo cumpliendo el mandato constitucional y velando por una de las funciones principales del estado social de nuestro país".

Además, ha asegurado que en siete años, ha habido cambios. "Hemos dado un salto muy grande, generamos estabilidad, creación de empleo, aumentamos los salarios y dotamos de un sistema de seguridad para los momentos de crisis y esto es lo más reconocido, no sólo en nuestro país, sino ya hoy en el mundo".

Así, ha apuntado que "según el Fondo Monetario Internacional, se ha cambiado el paradigma y se ha demostrado como desde el mundo del trabajo la economía crece". Ha añadido que hoy hay casi 23 millones de personas ocupadas, "con récord de ocupación en España, de estabilidad, de derechos y récord de cotizaciones sociales".

En su intervención, también ha hablado de desequilibrio y ha dicho que "en el derecho laboral se quiebra la igualdad de las partes y hay una parte que tiene una posición de dominio y una parte que es más débil, que es esa mirada diferente y que tanto nos gusta en el ámbito del derecho laboral" y "esto es lo que garantiza ese Estado social, el carácter tuitivo, que debe de hacer justicia partiendo del desequilibrio de fondo que hay entre la parte empresarial y la trabajadora".

Por su parte la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha salido también en defensa de las empresas, siempre respetado los derechos de los trabajadores.

En su intervención ha indicado que "sin empresas no hay empleo, sin trabajadores no hay empresas que puedan prosperar, no son realidades enfrentadas, son dos partes imprescindibles de una misma sociedad, la riqueza de un país no se crea por ley ni por decreto, la crean las personas que emprenden, las que invierten y las que arriesgan y, sobre todo, las que trabajan" y "las administraciones tenemos una responsabilidad fundamental y es la de establecer unas reglas justas, garantizar su cumplimiento y facilitar las condiciones necesarias para que la actividad económica siempre pueda desarrollarse".