Zamora (PSOE) tilda al PP de "desleal" y recalca que Lambán ha comparecido en las Cortes de Aragón 26 veces

ZARAGOZA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSOE en las Cortes de Aragón, Pilimar Zamora, ha afirmado este jueves que el PP tiene "la posición más desleal" en las Cortes de Aragón. Tras quejarse los 'populares' de que la mayoría parlamentaria haya vetado una solicitud de comparecencia del presidente para hablar sobre sanidad, Zamora ha recordado que el jefe del Ejecutivo, Javier Lambán, ha intervenido en 26 ocasiones en la cámara, diez a petición propia, diez a propuesta del PP y seis de Cs.

Al contrario, ha continuado Zamora, cuando fue presidenta de la comunidad autónoma Luisa Fernanda Rudi, del PP, compareció en 2014 "cero veces" porque "cada vez que el PSOE u otro grupo se lo pidieron mandó a sus consejeros: Ellos sí que cortaban la labor de la oposición", ha zanjado.

Pilimar Zamora ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha aseverado que el PP "busca minutos de televisión, nunca mejoras para Aragón" y que para el partido de Jorge Azcón "cuando peor, mejor".

La parlamentaria del PSOE se ha preguntado "si ésta es la renovación" y ha considerado que al PP "no le gusta que Lambán venga a esta casa a dar argumentos, dejando siempre en evidencia al PP" y "su gran problema es que a estas alturas no tienen ni idea, ni proyecto político" y, además, el PP es "una minoría de 16 diputados que quiere imponer su estrategia política a siete grupos" y "no saben qué es la democracia, ni las mayorías", quedándose "en un extremo del Parlamento con VOX".

Zamora se ha preguntado si el mejor activo del PP en el país era Pablo Casado, "al que rápidamente apoyaron y en el que Azcón confiaba ciegamente" o el actual presidente 'popular', Alberto Núñez Feijóo, "quien ahora parece que es el mejor líder". A su juicio, "deberían hacer más caso a Feijóo cuando dijo que se acabaron las prisas, los tuits y los zascas".