La DPZ aprueba una moción de PSOE y En Común-IU contra la brecha digital bancaria

ZARAGOZA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha aprobado una moción conjunta de los grupos provinciales PSOE y En Común-IU en la que se recogen las peticiones de la Plataforma Asamblearia de Jubilados y Pensionistas de Aragón contra la brecha digital bancaria.

La iniciativa ha salido adelante con el apoyo de estos grupos proponentes, mientras que el PP, Cs u VOX han votado en contra. Además, se no se ha admitido una enmienda de supresión del PP.

El diputado del PSOE, Francisco Compés, ha comentado que las peticiones de la Plataforma son "lógicas, de sentido común y deberían estar vigentes hace tiempo", como la atención personalizada en la jornada laboral.

Ha defendido la banca pública como garantía de un sistema que no tenga que competir con los beneficios, como fue Argentaria. Ha apuntado que Alemania y otros países "tienen banca pública y ante la despoblación "puede jugar un papel en zonas aisladas con poca capacidad de crecimiento", ha opinado.

La diputada de En Común-IU, Elena García, ha dicho que esta moción aborda las dificultades de las personas mayores o con movilidad reducida para recibir un "trato humano" a la hora de disponer de su propio dinero. Ha lamentado la "deriva" de la banca y la "inoperancia de las autoridades políticas y monetarias a las que se somete a la población en el acceso a sus ahorros".

OBLIGATORIO

García ha reiterado que éste es un servicio "público obligatorio" para que este colectivo pueda cobrar su pensión, si bien en una década han cerrado la mitad de las oficinas bancarias y si no se hace nada "irá a peor".

Se ha referido al pensionista Carlos Sanjuan creador de la iniciativa 'Soy mayor, no idiota', que ha dado impulso a acciones de este tipo, que no solo afecta a los mayores, sino a la mayoría social, como autónomos y profesionales que dependen de ingresos periódicos.

"No solo tiene que ser tener beneficios, sino dar un servicio acorde a las necesidades del medio rural", ha enfatizado Elena García, para trasladar su apuesta por la banca pública, "que evitaría la usura y solo el Estado puede restituir servicio para todos".

Desde Podemos, la diputada Susana Palomar ha dicho estar a favor porque los bancos "imponen" una forma de gestión que lleva a la excusión de colectivos como el de las personas mayores, mediante el cierre de oficinas o la no realización de ciertas operaciones.

MEZCLA DE CONCEPTOS

El diputado de Ciudadanos, Nicolás Cativiela, ha mostrado el rechazo porque se "mezclan conceptos", como la exclusión financiera por una falta de atención personalizada con la exclusión de personas vulnerables que no pueden pagar por los servicios que se les ofrecen.

Cativiela ha precisado que Cs pide que los bancos conserven el horario y atención personalizada en los municipios de la provincia y habilitar espacios más idóneos para lo que ha propuesto estudiar conveniarlos con los ayuntamientos.

La portavoz del PP, Iluminada Ustero, ha criticado que es una moción que "enmascara" su finalidad porque gira sobre la brecha digital, que no solo es bancaria, sino que también afecta a la relación con la Administración pública, como pedir una cita médica.

"Solo atacan a la banca", ha afeado Ustero a los grupos proponentes, y ha subrayado que no se puede atacar la libertad de empresa porque "dicen cómo tiene que funcionar un banco" y, a su parecer, es un aspecto en el que la institución "no debe entrar".

Su impresión es que esta moción "sobrepasa las líneas rojas" porque es "comunismo puro y duro" ya que aboga por una banca pública "al más puro estilo comunista", cuando se debe aplicar el plan contra la exclusión financiera y que las entidades colaboren con la institución mediante la atención presencial en los ayuntamientos de la provincia.

RECHAZADAS

El pleno ha rechazado dos mociones. Una de ellas, del PP, que solicitaba al Gobierno de Aragón retirar el pliego de condiciones publicado para regir el transporte sanitario terrestre urgente.

La diputada del PP, Ángeles Larraz, ha criticado el recorte del servicio de ambulancia, especialmente por la noche y ha advertido de que en la Comarca del Aranda, en breve, se quedará sin él.

Ha explicado que este servicio pasará de estar 24 horas a solo 12 horas al día en el tramo de 09.00 a 21.00 horas, pero hasta las 09.00 horas los vecinos serán atendidos por ambulancias "más lejanas, que tardarían al menos 30 minutos para llegar a Illueca y más tiempo a otros pueblos".

Las malas comunicaciones por carrera "agravan" el problema, ha observado, para instar a que el Gobierno de Aragón retire los pliegos y redacte unos nuevos con un servicio de calidad para todos los municipios porque es "alarmante que el pliego no satisface al conjunto de la comunidad autónoma y genera inseguridad". "Sería una catástrofe para el territorio y se pondría en peligro la salud de los vecinos".

Desde Podemos, la diputada Palomar, ha explicado que se mejora en horas presenciales y se mantienen las ambulancias ya que las convencionales pasan a ser de Soporte Vital Básico (SVB) y la inversión pasa de 19 a 32 millones de euros. Ha abogado por un cambio de modelo cien por cien público para ser de calidad e igualitario.

La diputada del En Común-IU, Elena García, ha defendido la internalización del servicio y ha considerado que la retirada de pliegos no es la solución, sino que desde lo público se garantice una sanidad pública, universal, de calidad y que responda a las necesidades del territorio.

La diputada de Cs, Blanca Cebollada, ha dicho que la licitación está publicada y se conocen más aspectos. como que se garantizan todos los vehículos existentes y las ambulancias convencionales se transforman en SVB o avanzado, "algo que nos agrada".

Ha reconocido que no es suficiente si no hay profesionales las horas necesarias. Además, ha dicho, la presencialidad tiene que ser completa porque sino una parte importante, especialmente la más vulnerable, tendrá soporte solo 12 horas y la otra mitad del tiempo dependerá de la disponibilidad de ambulancias de otras zonas y no se garantizará la cercanía, ni la inmediatez.

El diputado socialista Francisco Compés ha relatado que el nuevo pliego hace que este transporte tenga más personal y mejora el horario. Se apuesta por la presencialidad, con una respuesta más ágil y se quintuplican las horas presenciales. También asegura la equidad en todo el territorio, con equipamientos superiores y mejora los tiempos de respuesta. Todos los municipios tienen asegurada la atención las 24 horas del día, ha resumido.

El presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, ha intervenido para manifestar que la moción del PP "carece de rigor, hace demagogia y pide revisión de oficio al Gobierno de Aragón cuando cada Administración tiene sus propias competencias". Se ha mostrado partidario de defender la autonomía de cada Administración y ha afeado al PP querer "politizar y desgastar al Gobierno de Lambán".

COLONIAS URBANAS

También ha decaído una moción de Podemos que pedía reservar un 20 por ciento de plazas de los campamentos de verano para niños en situación de especial vulnerabilidad y bonificarlas al cien por cien y el resto de plazas bonificarlas al 90 por ciento en lugar del 75 por ciento actual.

El presidente de la DPZ ha justificado el rechazo porque el procedimiento administrativo está en marcha y se realizarán para el verano de 2023 porque este año había inseguridad sobre la situación sanitaria.

El diputado de Cs, Conrado Gayán ha rechazado ampliar la bonificación porque el 80 por ciento "ya está bastante bonificada". La diputada del PP, Iluminada Ustero, ha preguntado por qué no se han convocado cuando hay 181.000 euros de dotación presupuestaria. El diputado del PSOE, Francisco Compés, ha dicho en 2019 las familias solo pagaron el 20%, que son 71,50 euros por diez días de actividad y la DPZ el resto, que son 181.500 euros.