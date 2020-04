Delegación del Gobierno dice que la caravana no está entre las excepciones del estado de alarma

ZARAGOZA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Aragón ha requerido al Ayuntamiento de Zaragoza a que adopte medidas para evitar la realización de la caravana municipal, que estaba prevista para la tarde de este jueves, ya que entre las excepciones de las medidas de reducción de movilidad del estado de alarma no se encuentra una caravana como la que se plantea.

Dicha caravana, que el Ayuntamiento ha suspendido ante el requerimiento, iba a recorrer algunas avenidas y calles y tenía su salida a las 19.30 horas de Pabellón Príncipe Felipe, con vehículos y personal de los servicios públicos, con el objetivo de a agradecer a los ciudadanos su esfuerzo y colaboración en estos días tan complicados.

"Las medidas de drástica reducción de movilidad, evitando los desplazamientos no necesarios, que suponen un riesgo de propagación del virus, se aplican con carácter general, y entre sus excepciones no aparece que se encuentre una caravana como la que se plantea, por lo que igualmente se le requiere para que en todo caso, adopte las medidas para evitar esa actuación de los servicios municipales en la tarde del 23 de abril", según señala la Delegación.

La Delegación del Gobierno en Aragón ha requerido al alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, para que le informe sobre el acuerdo municipal adoptado sobre la convocatoria para realizar una caravana de vehículos de servicios municipales, y en caso de no haberlo, sobre quién lo ha organizado y en qué consiste.

Desde el 14 de marzo, han recordado desde la Delegación, España se encuentra en estado de alarma, que fue aprobado por Real Decreto, consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19 y que además se ha vuelto a prorrogar hasta el 9 de mayo. Dentro de las medidas adoptadas, la libertad de circulación de los ciudadanos, y por consiguiente la movilidad general se ha reducido drásticamente, debido a que los desplazamientos suponen un riesgo de propagación del virus.

Asimismo, desde la fecha de la declaración del estado de alarma, "hay una enorme concienciación social hacia las medidas restrictivas dictadas, no tolerándose por parte de la ciudadanía las prácticas de desplazamientos, salidas, reuniones, fuera de las circunstancias previstas por la ley. Ha habido otros actos, incluso afectantes al derecho de reunión que han sido cancelados, como las procesiones de Semana Santa, en aras de la preservación de la integridad física de la ciudadanía como bien común general", según se puede leer en el escrito remitido en el día de hoy al Consistorio y firmado por el secretario general de la Delegación del Gobierno en Aragón, Luis Roldán.

Continúa exponiendo la Delegación que la "Intersindical de Aragón" había solicitado para el 1 de Mayo, una manifestación con vehículos particulares (coches, bicicletas, motocicletas), que ha sido prohibida por considerar que no se cumplen las condiciones necesarias para excepcionar las medidas impuestas por el Real Decreto, pues a pesar de que el derecho constitucional de reunión no se encuentra suspendido por el estado de alarma, está supeditado a que su celebración no suponga alteraciones de orden público ni daños a las personas y a los bienes.

"RESULTA CONTRADICTORIO"

"Por muy respetable y compartido que sea el reconocimiento que se pretende expresar, hay otras finalidades iguales o más respetables que no están siendo permitidas", destaca el escrito de la Delegación.

"Así, por ejemplo, se está pidiendo a los ciudadanos que no se desplacen a otra casa para celebrar acontecimientos familiares, o incluso manifestaciones o procesiones". Por último, estima la Delegación que "resulta contradictorio con tal exigencia a la ciudadanía, que está actuando con gran responsabilidad, la organización de una caravana como la señalada".