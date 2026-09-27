Zaragoza impulsa las obras de mejora en la intersección de la avenida de la Industria con calle El Acierto

Obras de mejora en las calles de Zaragoza. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha dado luz verde al inicio de los trámites para acometer la renovación integral de la intersección ubicada entre la avenida de la Industria y la calle El Acierto, en el distrito de Santa Isabel.

Para ello se ha emitido este mes de septiembre la providencia que ordena el inicio del expediente para la contratación de este contrato de obras de mejora.

Esta actuación responde a la necesidad detallada en el proyecto de satisfacer las demandas de la vía, tal y como han requerido en numerosas ocasiones los vecinos del entorno, mediante una solución óptima y adecuada para el entorno urbano.

El consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, ha enfatizado en el firme compromiso del actual equipo de gobierno municipal con la mejora constante de la escena urbana en todos los distritos.

"Con esta nueva intervención demostramos que nuestra política prioriza el bienestar diario de los zaragozanos, destinando los recursos allí donde son más necesarios para modernizar nuestras calles, eliminar barreras y hacer de Zaragoza una ciudad mucho más accesible y amable para el peatón", ha destacado el consejero municipal.

En este sentido, Serrano ha detallado que el proyecto de mejora cuenta con un presupuesto total de 191.102,64 euros, cantidad que incluye el IVA. "Es un esfuerzo económico que ejecutaremos de manera oportuna al contar con fondos suficientes dentro de la partida adecuada del presupuesto municipal vigente, designada específicamente para las obras de renovación viaria", ha explicado el responsable municipal.

DIVERSAS ACTUACIONES

Las obras contemplan diversas actuaciones fundamentales para actualizar el cruce y revertir su estado deficiente actual. En concreto, la intervención permitirá mejorar sustancialmente las condiciones de accesibilidad peatonal y la iluminación en todo el ámbito de actuación, además de adecuar y renovar los acabados de la calle.

Como ha recalcado Víctor Serrano, "todo este conjunto de actuaciones técnicas redundará directamente en una mejora integral de las condiciones de seguridad y accesibilidad, lo cual supondrá un beneficio notable y directo para los usuarios y vecinos de la calle".

En el terreno administrativo, el documento oficial destaca que esta intervención constituye una inversión eficiente, limitándose a la cuantía estipulada para cubrir las necesidades definidas en el proyecto.

Para asegurar dicha eficiencia económica y garantizar el ajuste a los precios y condiciones de libre mercado, el contrato se adjudicará mediante un procedimiento de contratación abierta, basado en criterios de mejor relación calidad-precio para asegurar la libre competencia.

Para ello, la disposición se incorporará al expediente administrativo y se dará traslado al Servicio de Nuevas Actuaciones en Viarios, departamento encargado de impulsar su tramitación así como de elaborar los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares y la propuesta de Cláusulas Administrativas Específicas.