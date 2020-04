ZeC critica que el Ayuntamiento de Zaragoza no da ayudas de urgencia para pagar el alojamiento, farmacia, luz o gas

ZARAGOZA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza ha criticado que no se haya tramitado "ninguna" ayuda de urgencia para alojamiento, farmacia, suministros como la luz o el gas y ayudas para equipamientos, como la compra de una nevera para la vivienda, "todo ello sin que exista ninguna justificación legal ni técnica para hacerlo".

Para ZeC no solo no tiene justificación sino que "se ha dado orden explícita a los profesionales para que no se haga", ha apuntado la concejala de la formación, Luisa Broto, en la comisión de Acción Social.

Además, Broto, ha desmentido las cifras del alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, respecto a estas ayudas, al asegurar que "solo se han concedido mil ayudas de urgencia más que en un periodo ordinario, lo que supone un incremento de apenas 52.000 euros frente a lo gastado en marzo del pasado año".

En marzo de 2019 se tramitaron 3.394 ayudas por un gasto de 947.239 euros. Esta cifra supone, frente a las 4.401 ayudas y el más de 1 millón de euros de los que informó el alcalde en el pleno un, un incremento de apenas 52.000 euros frente a lo gastado en 2019, unas 1.000 ayudas más, ha comparado.

"Ustedes se llenan la boca diciendo que se ha gastado un millón de euros en Ayudas de Urgencia y que se ha duplicado el gasto del periodo anterior pero es una falsedad". Broto ha criticado el trabajo realizado desde el área "bajo una perspectiva de mínimos".

Ha alertado de que "mantener ese trabajo de mínimos volverá como un bumerán hacia estos mismos servicios y profesionales, no tardando mucho", ha apuntado.

"No nos digan que el gobierno ha preparado una moratoria de alquileres y la suspensión de los cortes de suministro porque es insuficiente y saben que no todo el mundo puede acogerse a estas medidas. La casuística es infinita y parece que aún no han entendido que las ayudas de urgencia son, precisamente, para aquellas situaciones en que las familias y personas más vulnerables no pueden acogerse a otras medidas para hacer frente a estas situaciones", ha concluido.