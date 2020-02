ZeC critica a PP-Cs que "perdone" a Plural 2000 la construcción de un punto limpio a cambio de 208.000 euros

Publicado 06/02/2020 12:33:16 CET

El concejal del grupo municipal de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de la capital aragonesa, Alberto Cubero, ha criticado que el Gobierno de coalición PP-Ciudadanos perdone a la empresa Plural 2000 la construcción de un punto limpio previsto en una parcela del paseo Echegaray y Caballero, en el distrito de Las Fuentes, a cambio de 208.000 euros.

Además, esa cuantía todavía no la ha cobrado el Ayuntamiento de Zaragoza desde que el pasado 4 de octubre el Gobierno de la ciudad resolviera la petición de la empresa de no construir el citado punto limpio a cambio de abonar esa cifra en el plazo de un mes, que se ha superado ampliamente, ha anotado Cubero.

Para el concejal de ZeC, se trata de una "mala noticia" porque Zaragoza tendrá un punto limpio menos frente a los cuatro que tenía y que corresponden al de Cogullada, Torrero, el de la Cooperativa del Taxi en Gómez Laguna, y el del de la parcela enfrente del pabellón Príncipe Felipe.

Precisamente, en sustitución de este último, que se tuvo que cerrar al licitarse hace diez años la parcela para la construcción de viviendas, la empresa adjudicataria Plural 2000 se había comprometido a hacer uno nuevo en el solar de Las Fuentes, emplazamiento designado por el Ayuntamiento dada su accesibilidad.

"Sorprende que el Ayuntamiento no cuestiona esa cifra que a la empresa le es mucho más favorable porque sale ganando", ha apuntado el edil de ZeC, que ha relatado que al cambiarse de ubicación a Echegaray y Caballero por razones técnicas el coste previsto era de 314.000 euros, "que es más de 208.000 euros", ha ironizado.

Cubero ha explicado que en diez año "este expediente ha recorrido mucho", para detallar que durante el anterior mandato de ZeC "ya se notó que por parte de la empresa había poco interés en hacer el punto limpio" y se llevaron a cabo los trámites administrativos pertinentes y la autorización del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA).

NO HA CUMPLIDO

El concejal de ZeC ha abundado al señalar que la empresa tenía el plazo de un año para construirlo, "pero no lo ha cumplido y el Gobierno de la ciudad ha decidido que no lo haga a cambio de ingresar 208.000 irrisorios euros".

En rueda de prensa, ha calificado de "profundo error" perder el cuarto punto limpio, que afecta especialmente a los vecinos de la zona Centro, que se tendrá que desplazar a los otros emplazamientos y además "perderá calidad el servicio".

A su entender, este acuerdo es "desfavorable" para el Ayuntamiento porque 208.000 euros "no dan para construir un nuevo punto limpio" y ha criticado que el Gobierno municipal "no parece estar dispuesto a recuperarlo porque en el presupuesto no hay proyecto de inversión para ello".

Sobre el estado de los puntos limpios, ha informado de que este contrato se iba a licitar en breve, pero ha manifestado su temor a que salga solo con tres emplazamientos lo que determinará que "no hay voluntad de construirlo".

PROPUESTA

Cubero ha contado que la consejera municipal de Servicios Públicos y Movilidad, Natalia Chueca, les ha dicho que a finales de enero han recibido la propuesta del servicio y cuando se valore, la aprobará el Gobierno de la ciudad.

En este sentido, ha avanzado que si no licitan antes de la próxima comisión de Servicios Públicos, ZeC preguntará con cuántos puntos limpios se licita el nuevo contrato.

"Le pido encarecidamente al Gobierno municipal que saque a licitación por ese precio --208.000 euros-- los puntos limpios y quedará desierto porque el coste es superior; es sorprendente que acepte y demuestra que es muy poco garante de los intereses de los ciudadanos al aceptar esa propuesta", ha esgrimido.

Antes de concluir, Cubero ha considerado que este asunto "pinta mal" y ha añadido que "seguramente" tendrá que seguir "contando historias de este expediente".