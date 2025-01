La alcaldesa de Tineo (PP) rechaza la decisión del Principado ante casos de tuberculosis y pide unión al sector

OVIEDO 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Tineo, Montse Fernández (PP), ha mostrado este jueves su rechazo a las medidas del Gobierno del Principado ante casos de tuberculosis bovina y ha pedido unión al sector ante la próxima reunión con representantes de la Consejería de Medio Rural en su localidad prevista para el lunes.

El Gobierno del Principado ha anunciado que adoptará medidas adicionales para frenar la expansión de la tuberculosis bovina en el concejo de Tineo con el objetivo de "garantizar el estatus sanitario de las explotaciones ganaderas del municipio y, por extensión, de toda Asturias", dentro del compromiso del Ejecutivo autonómico con la salud pública y la seguridad alimentaria y enmarcadas en el Programa Nacional de Erradicación de Tuberculosis Bovina.

Al respecto, la alcaldesa de Tineo ha recriminado que en el próximo encuentro el Gobierno no tenga intención de cambiar "absolutamente nada". "Pedimos que no se sigan matando vacas sanas y pedimos que se recupere el protocolo de flexibilización", ha dicho en declaraciones remitidas a los medios tras la reunión.

Además, sostiene que las reivindicaciones del sector no van "de colores políticos ni de organizaciones agrarias, va de ganadería". "Esto es un atentado a la ganadería, no van a cambiar absolutamente nada", lamenta, añadiendo que la Consejería "no está con los ganaderos".

Las medidas indicadas desde el Gobierno autonómico relativas a fauna salvaje implican que "se intensificarán los muestreos de jabalíes abatidos y se llevará a cabo un estudio de densidades de este animal y también de los tejones". Además, se prohibirá tirar residuos orgánicos derivados de la caza en el monte y tendrán que ser retirados por el ayuntamiento. "Estas medidas se aplicarán porque estas especies salvajes están incluidas en los reservorios de la enfermedad".

En cuanto a las explotaciones que hayan dado positivo en tuberculosis bovina, la recomendación es realizar "vacíos sanitarios". "Sin embargo, aquellas explotaciones en las que no haya reiteración de positividad y no hacen vacío, podrán realizar movimientos de los animales, incluyendo el traslado a pastos y la participación en certámenes ganaderos, con una prueba de 30 días. Por ello, se retirarán las autoguías durante los cinco años desde la declaración del foco para mejorar el control de los animales. Las explotaciones afectadas deberán realizar dos saneamientos anuales durante cinco años. Además, establecerán medidas de bioseguridad como elevar los bebederos, instalar comederos menos accesibles y cierres para la fauna salvaje, para lo que existen ayudas económicas del Principado", concretaban este lunes desde la Consejería.

En el resto de explotaciones, "se suprimirá la aplicación del protocolo de flexibilización y aquellas que llevan animales a pastos comunales se someterán a un segundo saneamiento con una nueva prueba cuando los animales retornen".