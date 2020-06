Asociaciones agrarias piden más peso del campo en el plan europeo anticrisis y no permitir recortes en la PAC

MADRID/OVIEDO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones agrarias Asaja, UPA y COAG han reclamado este martes en la comisión del Congreso para abordar la reconstrucción económica y social tras la crisis del coronavirus que el sector primario tenga un mayor peso en los planes de reconstrucción que se acuerden en el ámbito de la Unión Europea y frenar cualquier tipo de recorte en la Política Agraria Común (PAC).

"Hay que poner pie en pared, no podemos permitir estos recortes", ha asegurado el secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Miguel Blanco, que cree que los fondos planteados por la Comisión para el campo, "apenas 15.000 millones para toda la UE, no vienen a compensar en absoluto ni siquiera el recorte para desarrollo rural".

"Necesitamos que no se recorte ni un solo euro, y que el dinero de la PAC se reparta con justicia social", ha respaldado el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Lorenzo Ramos, señalando que hay explotaciones o incluso sectores que "a lo mejor no necesitan" estos fondos de reparto. Blanco y Ramos han defendido criterios de redistribución en el reparto de los fondos.

Por su parte, Pedro Barato, presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), ha pedido no caer en "juegos ni demagogias" y que el reparto "no sea entre comunidades autónomas ni entre ricos ni entre pobres", pues considera que "la demagogia lleva a la confusión". "No hay tantos ricos", ha asegurado.

Blanco (COAG) ha incidido en que recortar la financiación al campo, en vez de aumentarlo, "no es coherente" con el 'Pacto Verde' que quiere impulsar Bruselas, como tampoco la rebaja de exigencias a importaciones derivadas de los acuerdos comerciales de la UE con terceros países, para las que ha pedido una "justa equivalencia".

REIVINDICAN EL PAPEL JUGADO EN LA CRISIS

Todos ellos, además, han reivindicado el papel de los trabajadores y las empresas del sector a la hora de asegurar el abastecimiento durante la crisis y, en este sentido, han pedido poner en valor su papel en la economía nacional.

"Hemos dado la talla en esta crisis, que hemos sufrido igual que el resto, pero nosotros no hemos parado", ha subrayado Ramos (UPA). "La cadena ha funcionado, hay que dar gracias al modelo agrario", ha reivindicado Barato.

"ES EN EL MERCADO DONDE NOS JUGAMOS EL PRECIO Y LA RENTABILIDAD"

También han reclamado profundizar en los cambios legales aprobados por el Gobierno en la cadena alimentaria, con el fin de garantizar que los precios de mercado cubren los costes de producción y se pone coto a la venta a pérdidas, con nuevas normas pero también con la tramitación del proyecto de ley en las Cortes.

Así, Barato, de Asaja, ha señalado que los trabajadores del campo reclaman que sus productos no se puedan vender a precios por debajo de los costes de producción, "pero eso no significa que todos los precios estén al nivel del coste de producción". "Somos medio tontos, pero tontos entero no son", ha asegurado.

"La PAC no es lo determinante, pero son 45.000 millones. Lo determinante es el mercado, que es donde nos jugamos el precio y la rentabilidad está, fundamentalmente, en lo que se nos paga y en los costes de producción", ha dejado claro Blanco (COAG), señalando que "es más fundamental la regulación de los mercados y de la cadena".

RELEVO GENERACIONAL, INFRAESTRUCTURAS, CONECTIVIDAD Y MÁS MUJERES

Más propuestas lanzadas por los representantes del campo ha sido la de una mayor formación, medidas fiscales, actuar sobre los precios de la energía --especialmente en los cambios de potencia para el trabajo estacional--, e incentivos a la renovación generacional.

También a un mayor peso de la mujer en el campo --"Sin mujeres en el campo, no hay futuro", ha dicho Blanco-- y asegurar la conectividad y la transformación digital en el medio rural, señalando la falta de infraestructuras con 2.500 pueblos sin Internet y una población de cinco millones de personas sin conectividad móvil.

ASAJA PIDE A PODEMOS QUE "NO CRIMINALICEN AL PRODUCTOR"

Respecto a la precariedad en el campo y las campañas en inspección, Ramos (UPA) ha llamado a "perseguir a ciertas empresas" con menos vinculación y compromiso con el campo --"Un día están con la recogida de melocotones y otro día con la construcción, ha dicho"-- y ha pedido que "si la ley se ha modificado, que la ley se cumpla".

También COAG ha mencionado la amenaza de la "uberización o precarización" del campo, mientras que Barato (Asaja) se ha dirigido directamente a la bancada de Unidas Podemos para pedirles que "no criminalicen al productor agrario". "Hagamos las cosas, pero no nos ataquen", ha reclamado, parafraseando al vicepresidente Pablo Iglesias con aquello de que "apretaran" en sus reivindicaciones: "Igual que dijo el vicepresidente, estamos apretando para hacer las cosas", ha dicho.