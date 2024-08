El consejero reitera que "a día de hoy no tienen constancia firme" de ningún positivo en la EHE

OVIEDO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, ha reiterado este miércoles en Avilés que a día de hoy "no les consta ningún animal positivo afectado por la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE). "Es verdad que se han remitido alguna muestra al laboratorio y está pendiente el resultado pero hoy por hoy no hay ninguno", indicó.

Además el consejero ha manifestado que no hay ningún interés por parte del Principado en negar la enfermedad, sino que lo que quieren es que realmente se sepa si realmente hay incidencia o no la hay y para eso se requiere la colaboración de los afectados cumpliendo el protocolo. Es decir, necesitan que se realice la extracción de esas muestras para poder trasladarlas al laboratorio y saber si realmente esos animales están afectados o no.

"Queremos conocerlo por un lado, por un interés clínico, pero también por otro lado, por si en su caso, si hay un perjuicio económico, poder habilitar la ayuda", ha dicho el consejero, después de que el PP acusase al Principado de mentir.

Marcos Líndez ha insistido en que desde que el pasado otoño se detectó la enfermedad, en Asturias, rápidamente lo que se hizo es reuniones desde el Ministerio, de manera que se creó grupos de trabajo para analizar la incidencia y las medidas que se tenían que tomar. Ha recordado que es una enfermedad de declaración obligatoria y se establecieron unos protocolos que "estaban claros en aquel momento y que están claros en este momento".

"Lo primero es eso, Asturias tiene protocolos igual que tiene el resto de comunidades autónomas, porque vienen establecidos por parte del Ministerio con lo cual cualquier manifestación que vaya en otro sentido es falso de toda falsedad. En segundo lugar, de la misma manera que hay protocolos, en esos protocolos está establecido de qué manera se puede detectar si un animal tiene esa enfermedad o no la tiene", ha dicho el consejero que ha añadido que hay un registro de los animales que son positivos, que es un registro que figura en el propio Ministerio.

En este sentido ha manifestado que lo que tiene que hacer el ganadero cuando detecta alguna sintomatología es acudir al veterinario clínico de su explotación para sacar las muestras y, a partir de ahí, realizar las pruebas pertinentes.

AYUDAS

Ha indicado que en próximos días se llevará a consejo de Gobierno las ayudas destinadas a ganaderos con animales afectados por esa enfermedad durante el periodo que va hasta aproximadamente el mes de abril y posteriormente si surgen nuevos casos. No obstante ha insistido en que para ello lo que hay que hacer es tomar las muestras y realizar las pruebas.