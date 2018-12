Foro pide a Lastra que explique la adjudicación "a dedo" de un contrato para controlar jabalíes

Publicado 18/12/2018 10:10:38 CET

OVIEDO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Foro en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Carmen Fernández, ha pedido la comparecencia del consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno asturiano, el socialista Fernando Lastra, para que explique la autorización "sin concurso público y a dedo" de un contrato para realizar el control a la población de jabalíes en las instalaciones del Consorcio de Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa).

"No tiene explicación adjudicar a dedo esta gestión a una empresa con la excusa de que ya trabaja con halcones en la planta para controlar las gaviotas, ¿qué tendrán que ver?", ha dicho Fernández a través de una nota de prensa.

La diputada considera además urgente la reparación del vallado de las instalaciones de Cogersa para que la fauna silvestre no tenga acceso a alimentarse con la comida y los desechos depositados en el vertedero. "Los experimentos de Lastra no pueden saltarse las leyes, esta resolución no cumple la Ley de Caza", ha dicho.