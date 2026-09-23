Medio Rural licita por 659.000 euros la mejora integral del acceso a El Bargo, en San Tirso de Abres

Infografía del proyecto. - PRINCIPADO

OVIEDO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha licitado por 659.107 euros la rehabilitación integral del vial que da acceso a El Bargo, en San Tirso de Abres, hasta el límite con Galicia. Las obras, con un plazo de ejecución de seis meses, aumentarán la seguridad y mejorarán las condiciones de circulación en esta importante infraestructura.

La actuación, según ha informado el Principado a través de una nota de prensa, se desarrollará sobre 2.885 metros de camino e incluirá el eje principal de acceso a El Bargo y dos ramales que comunican con las localidades de Foxas y Vilelas. El vial parte de la carretera N-640, a la altura de El Llano, y se prolonga hasta la frontera con Galicia.

El proyecto responde al avanzado deterioro de la carretera, con baches, pavimento degradado y pérdida de la capa de rodadura en distintos tramos. La intervención mantendrá el trazado actual, pero reforzará la estructura del firme. Entre las principales actuaciones destaca la renovación del pavimento mediante la extensión de mezcla bituminosa en caliente, Además, en las zonas más afectadas se ejecutarán trabajos de saneo y se incorporará una nueva base de zahorra artificial para reforzar la resistencia del firme.

Las obras también permitirán modernizar el sistema de drenaje mediante la limpieza de cunetas y la instalación de nuevas infraestructuras para facilitar la evacuación del agua. Asimismo, se acondicionará la red de drenaje transversal ya existente.

En materia de seguridad vial, se sustituirá la barrera metálica situada en el entorno del Rego da Ramadela, cuyo estado de conservación es deficiente. También se colocarán ocho señales en distintos cruces del camino y se renovará la señalización horizontal.

El proyecto incorpora, además, mejoras para los peatones. En el primer tramo del eje principal se construirá una acera de 35 metros de longitud y 1,5 metros de anchura, que dará continuidad a la ya existente y facilitará el acceso a pie hasta el área recreativa situada en las inmediaciones.

La actuación se completará con la construcción de un pequeño muro de mampostería para estabilizar la plataforma del ramal de acceso a Foxas, así como con trabajos de limpieza y acondicionamiento de márgenes, cunetas, pasos salvacunetas y caños.