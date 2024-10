Planas reclama "sentido de Estado" al PP para que apoye a España en la negociación de las cuotas pesqueras

Avanza que será una "negociación compleja, dura y difícil"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reclamado al Partido Popular "sentido de Estado" para que apoye a España en la negociación comunitaria del próximo mes de diciembre de los totales admisibles de capturas (TAC) y cuotas pesqueras para 2025 en Bruselas, ya que él negociará por el "bien" de la flota nacional.

En concreto, Planas ha afeado al PP que ésta haya sido la primera vez que ha sido interpelado en el Senado por la oposición respecto a esta materia. "Está en su legítimo derecho, pero espero que a esto le siga una moción que diga que vamos a apoyar al Gobierno de España, porque cuando negocio en Bruselas no negocia ni el PSOE, ni el PP, lo hace España y siempre se la apoya en las negociaciones internacionales", ha instado tras ser interpelado en el Senado por el senador 'popular' Manuel Santos Ruiz.

"Espero que tengan ustedes sentido de Estado para limitar a un párrafo la moción posterior a esta interpelación, como imagino que habrá, y que diga: 'Apoyamos con firmeza al gobierno de España en defensa de los intereses de nuestro sector pesquero", ha zanjado, ante las críticas vertidas por la oposición, señalando que "si no es para practicar el funambulismo político, al PP el sector pesquero le trae sin cuidado".

Durante su intervención, Planas ha avanzado que la próxima negociación pesquera se prevé "compleja y difícil", pero que trabajará para conseguir un nivel suficiente de capturas que permitan dar "rentabilidad" a la flota española y conseguir la preservación de los stocks.

"La negociación de diciembre será como siempre será dura, larga y compleja, pero esperamos un resultado que esté a la altura de las expectativas del sector y sobre todo que dé continuidad a la sostenibilidad, pero también a la rentabilidad de nuestra flota pesquera, que se lo merece", ha asegurado.

Así, Planas ha reconocido que la discusión en Bruselas se prevé "complicada", ya que "los puntos de vista de España no coinciden con los de la Comisión Europea a este respecto". "Hay que mantener un equilibrio entre lo biológico, lo económico y lo social, que es absolutamente necesario", ha señalado.

Por otro lado, Planas, que ha calificado de "chascarrillos" los argumentos ofrecidos en la interpelación por el senador popular, ha querido responderle tras las críticas recibidas al Gobierno por no bajar el IVA a los productos pesqueros, recordando que fue el PP quién lo subió hace unos años. "¿Cómo tienen la caradura de pedir reiteradamente la desaparición del IVA, pasar a cero, si fueron ustedes quienes lo subieron? Hombre, me parece mucho cante", ha señalado.

De esta forma, el titular del ramo ha reiterado cuál es la posición de España. "Somos la primera flota pesquera de la Unión Europea y, por tanto, tenemos desde el Gobierno de España el mayor interés en defender sus intereses", ha recalcado, asegurando que se siente "querido" por el sector pesquero en su conjunto.

EL PP ASEGURA QUE PLANAS ESTÁ "IMPASIBLE" VIENDO COMO EL SECTOR SE MUERE

Por su parte, el senador popular Manuel Santos Ruiz, ha señalado que Planas se ha convertido en un "ministro irrelevante" en el Gobierno. "Hay amores que matan y el suyo está matando al sector pesquero. Usted, como una estatua de sal, está impasible viendo cómo el sector se muere", ha asegurado durante su interpelación.

Santos Ruiz ha criticado que Planas no hubiea defendido la bajada del IVA de los productos pesqueros. "Lo que estuvo haciendo es un ataque al sector, porque sabe que el pescado es un elemento esencial en la dieta y a día de hoy todavía no justificó porque unos alimentos sí y otros no. Yo le digo si usted va a cambiar la opinión, porque la opinión del sector mayoritario es que no hay mejor campaña de consumo en estos momentos que bajar el IVA", ha reclamado.

Respecto a la negociación de los TACs y cuotas, el 'popular' ha señalado que la nueva negociación "no pinta bien" para los intereses para la flota española. "¿Qué piensa usted sacar de esas negociaciones. ¿Cuáles son sus expectativas? Porque estamos realmente preocupados", ha subrayado y cuestionado al titular de Pesca, de cara a la negociación del próximo mes de diciembre en Bruselas.