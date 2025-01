Marcos Líndez sobre la tuberculosis en Tineo: "Un gobierno responsable no puede mirar para otro lado"

OVIEDO 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez, ha comparecido este miércoles en el Pleno extraordinario de la Junta General para abordar el brote de tuberculosis en Tineo en el que ha justificado el plan especial a desarrollar en dicho municipio y ha vuelto a reiterar al respecto que "un gobierno responsable no puede mirar para otro lado en un asunto de esta naturaleza".

"He tratado de informar a esta Cámara y a quienes nos escuchan de la manera más clara posible. Un Gobierno responsable no puede mirar para otro lado en un asunto de esta naturaleza. Un Gobierno responsable debe defender el sector ante los riesgos de retroceder y que tenga perjuicios económicos y sanitarios al mismo. Un Gobierno responsable, y lo demostramos cuando la Covid-19, no puede mirar por otro lado en un asunto que también tiene riesgos para la salud pública", dijo el consejero.

Ha destacado que Tineo es el concejo donde los datos arrojan que la prevalencia de tuberculosis en el 2024 fue de un 0,62%, cuando lo habitual en la serie histórica 2013-2021 es que tuviera una prevalencia por debajo de la de Asturias, sin embargo, en el 2023 es nueve veces superior a la prevalencia de Asturias, y en el 2024 seis veces superior.

"Procede adoptar un plan especial, procede adoptar medidas que, bajo criterios técnicos y dentro del marco de la normativa reguladora, y especialmente el programa nacional, permita contener esa progresión con el fin último de proteger a las demás ganaderías de Tineo y de Asturias, y seguir siendo toda la región libre de tuberculosis", ha indicado el consejero.

El consejero ha empleado buena parte de su intervención en explicar pormenorizadamente las carácterísticas de las pruebas de seguimiento de la enfermedad y el protocolo establecido de manera concreta en Tineo, una cuestión que ya explicó la pasada semana en el concejo.

También ha pormenorizado los datos de prevalencia y ha indicado que el año 2024 se registrado un incremento significativo de la prevalencia en esta actitud. El número de explotaciones positivas a la prueba de tuberculina en Asturias en el 2024 fue de 252, en Tineo, 54. El número de animales reaccionantes en Asturias fue de 404, en Tineo, 86. El número de explotaciones con cultivo positivo en Asturias fue de 15, en Tineo, 5. El número de animales positivos a cultivo en Asturias fue de 21, en Tineo, 8. El número de vacíos ejecutados en Asturias en el 2024 fueron 10, de los cuales 7 fueron voluntarios. En Tineo no se ejecutó ninguno. La prevalencia de la tuberculosis bovina en Asturias para el año 2024 fue, por tanto, de un 0,09%, lo que determina "que la situación es crítica", indicó el consejero.

Ha recordado Marcos Líndez en su intervención inicial que en noviembre del 2021 fue cuando Asturias consiguió el estatus de región libre. En aquel momento solo lo eran Canarias y la provincia de Pontevedra. Al mismo tiempo que Asturias, logró la totalidad de Galicia, Baleares, País Vasco, Cataluña, Murcia y tres provincias de Castilla y León, Valladolid, León y Burgos.

"Asturias tiene el estatus sanitario más alto al ser una zona libre de tuberculosis bovina lo que permite que las ganaderías asturianas no necesitan hacer pruebas para la venta o el traslado de animales para vida dentro y fuera de Asturias, así como una mejora de la imagen de los animales y alimentos asturiano", ha dicho el consejero que ha recordado que la campaña de control, que se desarrolla anualmente, es ejecutada por personal veterinario acreditado y supervisado por los Servicios Veterinarios Oficiales y es gratuito para el sector ganadero, lo que no ocurre actualmente en todas las comunidades autónomas o países de la Unión Europea, donde ese gasto es en ocasiones compartido.