OVIEDO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, ha indicado este martes en el Pleno que no han solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico autorizaciones para realizar extracciones de lobos porque mientras se mantenga el estatus desfavorable en la comarca biogeográfica a la que pertenece el Principado de Asturias no cumplirían con uno de los tres requisitos para que sean autorizados.

"Yo no sé ustedes --el PP-- si lo que pretenden es que hagamos las solicitudes como han hecho Castilla y León o hacen Cantabria, pero sin embargo saben que no solamente han hecho ningún control ni les han autorizado, sino los propios tribunales en el caso de Castilla y León les han paralizado cualquier tipo de controles. Es una manera también de dar una patada para adelante, trasladar al sector que se está movilizando, hacer trabajar en balde a los empleados públicos, pero al final el resultado no han conseguido nada", ha dicho el consejero.

Marcos Líndez ha añadido que desde agosto del 2023, en daños de la fauna en general, el Principado ha abonado 5.097.796 millones y 9.908 expedientes. De lobo, se han abonado 5.144 expedientes por 2.506.112 euros y se ha bajado el periodo medio de pago por debajo de los 90 días y en este momento se está pagando de una media de 83 días.

En el año 2024, en el que estamos, se han pagado 2.742 expedientes por 1.544.717 euros por daños de la fauna salvaje. En el caso de daños por el lobo, 1.497 expedientes por 843.115 euros.

El consejero respondía así al diputado del PP, Luis Venta Cueli, que si bien ha preguntado por las extracciones de lobos, ha utilizado buena parte de su tiempo para referirse a las declaraciones del empresario Víctor de Aldama. "La verdad que utilizar una gran parte del tiempo para hablar de asuntos que no tienen nada que ver con la pregunta es algo que les caracteriza", ha lamentado el consejero.

Por su parte Luis Venta ha asegurado que el Gobierno asturiano llevan siete meses torpeando la ley que permita sacar al lobo del Lespre porque sus compañeros del PSOE llevan solicitadas 18 prórrogas.

"A los ganaderos les acorrala el lobo y a ustedes Aldama. Ustedes sobreprotegen al lobo, incluyéndolo en el listado de especies protegidas y condecoran a Aldama. Qué paradojas de la política en ese gobierno de Sánchez. Protegen al lobo y condecoran a Aldama y ahora los dos aullan", ha dicho el diputado del PP.