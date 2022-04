El PP pide cumplir la Ley de la Cadena Alimentaria para lograr que los ganaderos dejen de trabajar a pérdidas

OVIEDO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado portavoz de Agroganadería del Grupo Parlamentario Popular en Asturias Javier Brea ha manifestado este lunes que es necesario lograr que "no se apague la voz de los profesionales del sector primario que está trabajando a pérdidas" y ha vuelto a exigir soluciones inmediatas antes de que nos quedemos sin sector primario.

"Hacer que los ganaderos no trabajen a pérdidas y que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria", es según Brea que la principal reivindicación.

En este sentido ha vuelto a insistir en las necesidades del sector primario que está al borde del colapso, un sector que en 2019, antes de la pandemia, ya estaba en lucha y que ahora, con la crisis derivada de Ucrania y el incremento de precios tiene una situación muy grave y los profesionales trabajan ya a pérdidas.

Ha indicado que la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria no parece haber tenido efectos y las ayudas propuestas por el Ministerio al sector lácteo tampoco son una solución al incremento de los costes de producción.

"Que el Ministerio haga un esfuerzo de 169 millones de euros con el sector primario lácteo mientras destina 20.000 millones de euros al Ministerio de Igualdad no nos parece de recibo", ha indicado Brea, que ha asegurado que ya hay explotaciones ganaderas que están empezando a cerrar.

Brea ha ofrecido una rueda de prensa junto a Rocío Fernández Martínez, ganadera de carne de Porcía, Tapia, que ha indicado se incorporó al sector en 2019 y a día de hoy considera que "su futuro profesional se está terminando".

"No tenemos para vivir, lo que sacamos de los xatos no nos da. No se está defendiendo las ganaderías de carne y los jubilados y los que tienen ganaderías como segunda actividad nos están haciendo competencia desleal", ha manifestado esta ganadera que ha explicado que la gente que hay quienes tienen la ganadería como segunda actividad y se les pagan las ayudas igual. "Hay jubilados que siguen cobrando la PAC igual que el que vive de ello", ha insistido.

Fernández Martínez ha sido muy crítica con las medidas aprobadas tanto por el Gobierno regional como el Estatal.